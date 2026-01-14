Oficial | Por decisión del Gobierno, podrán echarte de tu casa sin previo aviso: habrá desalojos masivos y juicios (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

Los desalojos son un fenómeno que se ha intensificado por la persistente inflación, la suba del precio de los alquileres y el estancamiento de los ingresos. Aunque el problema se manifiesta a nivel nacional, su impacto varía según el estado y la ciudad, debido a la diversidad de normativas locales.

Según datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, los desalojos no son hechos aislados, sino que forman parte de un proceso legal recurrente. Si bien existen derechos y protecciones para los inquilinos, la falta de pago continua siendo la principal causa de inicio de acciones judiciales por parte de los propietarios, en un país donde la regulación del alquiler depende en gran medida de las leyes estatales.

¿A quiénes puede echar el Gobierno de su casa y por qué habrá desalojos masivos?

En los Estados Unidos, el desalojo por falta de pago comienza con una notificación formal del propietario al inquilino, conocida como notice to pay or quit. Este aviso otorga un plazo —que varía según el estado— para saldar la deuda o abandonar la vivienda. Si el inquilino no cumple, el propietario puede iniciar una demanda ante un tribunal civil o de vivienda.

El proceso está regulado por leyes estatales, pero existen principios comunes en todo el país: el arrendador no puede desalojar por la fuerza, cambiar cerraduras ni retirar pertenencias sin una orden judicial.

Según el Gobierno federal, cualquier expulsión debe ser autorizada por un juez y ejecutada por una autoridad competente . Estas garantías forman parte de las protecciones básicas reconocidas para los inquilinos en todo el territorio estadounidense.

Dónde pedir ayuda para pagar el alquiler y evitar un desalojo

El Gobierno de los Estados Unidos recuerda que existen programas estatales y locales de asistencia para el pago del alquiler, diseñados para hogares que atraviesan una situación de emergencia o dificultad económica extrema.

Entre las opciones disponibles, las autoridades indican que los inquilinos pueden llamar al 211, una línea gratuita de alcance nacional que conecta a las personas con servicios sociales locales, incluidos programas de asistencia para el pago de la renta.

Además, el HUD ofrece un buscador oficial para localizar programas estatales y municipales de ayuda al alquiler y orientación directa para quienes no logran encontrar una agencia cercana. En esos casos, el organismo habilita líneas telefónicas de atención al público, como el 1-800-569-4287, con atención en español, y el 202-708-1455 para personas con problemas auditivos.