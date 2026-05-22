Un nuevo episodio de tormentas severas llegará a gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana de Memorial Day, trayendo lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 85 mph -136 km/h- que podrían causar inundaciones y daños.

Meteorólogos indicaron que el patrón inestable se mantendrá activo al menos 72 horas seguidas sobre extensas áreas del centro y sur del país, afectando viajes y actividades al aire libre.

Las zonas en alerta por el diluvio: qué dicen los expertos

Según lo indicaron especialistas de AccuWeather, el mayor peligro de inundaciones se concentrará en el este de Texas y el valle del Mississippi, donde las tormentas podrían repetirse sobre las mismas regiones varios días consecutivos.

Como se esperan grandes acumulaciones de agua, se advirtió emitieron alertas para zonas como

Houston

Beaumont

Orange

Port Arthur

el área conocida como Golden Triangle en Texas

Los vientos podrían alcanzar los 85 mph Chat GPT | IA

Todas las zonas que verán tormentas fuertes durante el fin de semana

El sistema también impactará amplias zonas de:

Texas

Oklahoma

Luisiana

Mississippi

Alabama

Georgia

las Carolinas

el valle de Ohio

Alerta por granizo y vientos peligrosos

Después de la ronda de tormentas que afectó al Medio Oeste y al Noreste días atrás, ahora el cronograma de clima severo se distribuye de la siguiente manera

Viernes, las tormentas se desarrollarán en

el oeste de Texas

el oeste de Oklahoma

Fin de semana

el oeste y sur de Texas

Hill Country

Brownsville

Lubbock

San Antonio

Se espera granizo, ráfagas peligrosas, lluvias torrenciales e incluso existe la posibilidad de que se generen tornados aislados.

Qué esperar después del fin de semana

Las proyecciones meteorológicas indican que el patrón húmedo no cambiará rápidamente y podría extenderse durante gran parte de la próxima semana.