En esta noticia
Un nuevo episodio de tormentas severas llegará a gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana de Memorial Day, trayendo lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 85 mph -136 km/h- que podrían causar inundaciones y daños.
Meteorólogos indicaron que el patrón inestable se mantendrá activo al menos 72 horas seguidas sobre extensas áreas del centro y sur del país, afectando viajes y actividades al aire libre.
Las zonas en alerta por el diluvio: qué dicen los expertos
Según lo indicaron especialistas de AccuWeather, el mayor peligro de inundaciones se concentrará en el este de Texas y el valle del Mississippi, donde las tormentas podrían repetirse sobre las mismas regiones varios días consecutivos.
Como se esperan grandes acumulaciones de agua, se advirtió emitieron alertas para zonas como
- Houston
- Beaumont
- Orange
- Port Arthur
- el área conocida como Golden Triangle en Texas
Todas las zonas que verán tormentas fuertes durante el fin de semana
El sistema también impactará amplias zonas de:
- Texas
- Oklahoma
- Luisiana
- Mississippi
- Alabama
- Georgia
- las Carolinas
- el valle de Ohio
Alerta por granizo y vientos peligrosos
Después de la ronda de tormentas que afectó al Medio Oeste y al Noreste días atrás, ahora el cronograma de clima severo se distribuye de la siguiente manera
Viernes, las tormentas se desarrollarán en
- el oeste de Texas
- el oeste de Oklahoma
Fin de semana
- el oeste y sur de Texas
- Hill Country
- Brownsville
- Lubbock
- San Antonio
Se espera granizo, ráfagas peligrosas, lluvias torrenciales e incluso existe la posibilidad de que se generen tornados aislados.
Qué esperar después del fin de semana
Las proyecciones meteorológicas indican que el patrón húmedo no cambiará rápidamente y podría extenderse durante gran parte de la próxima semana.