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Un nuevo episodio de tormentas severas llegará a gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana de Memorial Day, trayendo lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 85 mph -136 km/h- que podrían causar inundaciones y daños.

Meteorólogos indicaron que el patrón inestable se mantendrá activo al menos 72 horas seguidas sobre extensas áreas del centro y sur del país, afectando viajes y actividades al aire libre.

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Las zonas en alerta por el diluvio: qué dicen los expertos

Según lo indicaron especialistas de AccuWeather, el mayor peligro de inundaciones se concentrará en el este de Texas y el valle del Mississippi, donde las tormentas podrían repetirse sobre las mismas regiones varios días consecutivos.

Como se esperan grandes acumulaciones de agua, se advirtió emitieron alertas para zonas como

  • Houston
  • Beaumont
  • Orange
  • Port Arthur
  • el área conocida como Golden Triangle en Texas
Los vientos podrían alcanzar los 85 mph
Los vientos podrían alcanzar los 85 mphChat GPT | IA

Todas las zonas que verán tormentas fuertes durante el fin de semana

El sistema también impactará amplias zonas de:

  • Texas
  • Oklahoma
  • Luisiana
  • Mississippi
  • Alabama
  • Georgia
  • las Carolinas
  • el valle de Ohio

Alerta por granizo y vientos peligrosos

Después de la ronda de tormentas que afectó al Medio Oeste y al Noreste días atrás, ahora el cronograma de clima severo se distribuye de la siguiente manera

Viernes, las tormentas se desarrollarán en

  • el oeste de Texas
  • el oeste de Oklahoma

Fin de semana

  • el oeste y sur de Texas
  • Hill Country
  • Brownsville
  • Lubbock
  • San Antonio

Se espera granizo, ráfagas peligrosas, lluvias torrenciales e incluso existe la posibilidad de que se generen tornados aislados.

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Qué esperar después del fin de semana

Las proyecciones meteorológicas indican que el patrón húmedo no cambiará rápidamente y podría extenderse durante gran parte de la próxima semana.