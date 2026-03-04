Millones de personas en Estados Unidos se preparan para experimentar un fuerte cambio climático esta semana, con una ola de calor inusual para esta época del año que promete romper valores récord. El fenómeno afectará principalmente al Medio Oeste y el Noreste de país, donde el ingreso de aire cálido anticipará la primavera durante horas. Los expertos describen este patrón climático como un episodio de “fiebre primaveral”, con temperaturas por encima de la media, aire más seco en ciertas zonas y condiciones que contrastan con el frío dominante de las últimas semanas. De acuerdo con expertos de AccuWeather, el ascenso térmico comenzará hacia finales de esta semana y se extenderá durante el fin de semana, con valores térmicos que se ubicarán entre 8° y 14° C por encima de lo normal. En ciudades como Pittsburgh, las temperaturas máximas oscilarán entre 17 °C y 24 °C, superando cualquier registro alcanzado durante los últimos meses. El calor se pronunciará con mayor intensidad en el sur, por ejemplo, los valores en Nashville podrían alcanzar los 27 °C el viernes, mientras que Atlanta registraría valores entre 27 °C y 29 °C, propios del verano. Por su parte, expertos indican que Nueva York podría alcanzar el día más cálido desde inicios de noviembre, con valores que llegarán a los 18° el domingo. La ola cálida no será uniforme en todo el país, pues se explica que en el Medio Oeste superior y el noreste podrían registrarse lluvias y chaparrones aislados junto con la suba de temperaturas. En contraste, el sureste será la región con mayor persistencia de clima seco y cálido. Si bien estas condiciones podrían durar solo unos días en determinados sectores, expertos advierten que zonas como Florida enfrentan riesgo de incendios forestales y presencia de humo debido a la combinación de calor, precipitaciones escasas y sequía.