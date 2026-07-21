En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7472 este martes, 21 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.36% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina subió 116.44% y en el último año acumuló un avance de 18.77%, señalando un impulso alcista reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 8.22%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 6.09%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que, en comparación con los días pasados, la moneda ha estado creando un ambiente más favorable para su valorización.

En los últimos dos días consecutivos, la tendencia se ha mantenido en ascenso, indicando un crecimiento continuo en la confianza de los inversores. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables que han influido en la moneda británica.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.