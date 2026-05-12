El noreste de Estados Unidos tiene por delante varios días de clima inestable, con temperaturas por debajo de lo normal, lluvias persistentes y tormentas que podrían extenderse durante buena parte de la semana. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el patrón atmosférico estará dominado por descensos en la corriente en chorro, lo que permitirá el ingreso de aire frío y húmedo sobre amplias regiones del país. Este escenario provocará más de 72 horas de condiciones frías y lluviosas, con tormentas aisladas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en algunas zonas. Expertos de AccuWeather explicaron que el cambio en el patrón impacta principalmente en el valle de Ohio, el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, donde podrán registrarse temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de los valores habituales de mayo. El momento más fresco se esperaba para la madrugada de anoche, con riesgo de heladas ligeras. De acuerdo con los especialistas, además de frío, se pronostican varias jornadas consecutivas de nubosidad, lluvias continuas y tormentas. Este sistema, avanzará a mitad de semana por estados como Posteriormente, se moverá hacia la costa de Nueva Inglaterra, donde podría permanecer durante varios días. Se prevé además la formación de tormentas con ráfagas de viento de aproximadamente 50 km/h. Que podrían generar Este sistema podría afectar el tránsito en autopistas y las actividades al aire libre, aunque se espera una mejoría para el fin de semana.