La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.619 este martes, 21 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 2.33%.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró una evolución positiva: en la última semana subió 2.23% y en el último año acumuló 1.69%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 25.63%, superando la volatilidad anual del 20.34%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.