La cotización del euro cerró a USD 0.8767 este martes, 21 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.18%.

En la última semana, la cotización del euro subió 15.99% y en el último año avanzó 295.95%, reflejando una marcada tendencia alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido del 5.67%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva tras haber subido en los últimos cuatro días consecutivos. Esta alza se ha mantenido constante, lo que indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

A lo largo de estos días, el Euro ha ganado valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores. Esta situación podría estar impulsada por factores económicos favorables en la zona euro.

El impulso positivo en la cotización del Euro refleja un escenario alentador para la economía europea en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.