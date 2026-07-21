El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3909 este martes, 21 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.22% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Peso mexicano se observa una leve caída semanal (-0.20%) y una depreciación más pronunciada en el último año (-7.63%), lo que indica una tendencia bajista reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano durante la última semana fue de 7.08%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.55%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Esto refleja una recuperación frente a otros días en los que la moneda había estado a la baja.

El comportamiento del Peso indica un ligero optimismo en el mercado, sugiriendo que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

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