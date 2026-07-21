Al cierre de mercados de este martes, 21 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.0. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.28%.

La cotización del Peso dominicano cayó levemente en la última semana (-0.43%) y de forma más pronunciada en el último año (-7.64%), indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 13.84%, superando la volatilidad anual del 11.40%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.