En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3223.47 este martes, 21 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -1.39% en comparación con la cotización del día anterior.

El peso colombiano mostró un descenso: en la última semana cayó 0.25% y en el último año acumuló una baja de 14.82%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 10.92%, que es menor que la volatilidad anual de 13.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.