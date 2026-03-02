A finales de esta semana, una nueva ronda de tormentas severas llegará a las Llanuras y al Valle de Ohio en Estados Unidos, encendiendo las alarmas meteorológicas. Los expertos pronostican precipitaciones intensas combinadas con actividad eléctrica y caída de granizo de gran tamaño, que se combinará con fuertes ráfagas de viento. El riesgo por fenómenos climáticos severos puede, en este marco, extenderse durante varios días, trayendo un inicio de mes con posibles inundaciones. De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, del 5 al 11 de marzo se encenderán las alarmas por clima severo desde Texas hasta el Valle de Ohio. El principal causante de este sistema de tormentas intensas será el choque de aire frío con gran caudal de humedad que tendrá lugar a mediados de esta semana. Los expertos indican que desde el noreste de Texas hasta el este de Kansas y el suroeste de Illinois las alertas comenzarán este mismo miércoles, pues se explica que cualquier tormenta que tenga lugar podría convertirse en severa, aunque su intensidad dependerá del comportamiento de cada una de ellas. El riesgo de gran caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 113 k/ph persistirá durante varios días, lo que aumentará el riesgo de inundaciones en la zona.