Mars Petcare confirmó el retiro voluntario de dos lotes de comida húmeda Pedigree Chopped Chicken & Duck Flavor de 13.2 onzas, tras detectar que las latas podrían contener fragmentos de metal y plástico . La compañía advirtió que el material extraño representa un riesgo real para la salud de los perros que consuman el producto.

El anuncio se realizó el 2 de julio y fue publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) . Según la empresa, ambos lotes habían sido enviados originalmente a un proveedor externo para su destrucción, pero fueron desviados de forma fraudulenta y terminaron a la venta en supermercados de Estados Unidos.

¿Qué lotes de Pedigree fueron retirados?

El llamado a revisión aplica únicamente a dos códigos de lote de la lata Pedigree High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor. Mars Petcare aclaró que ningún otro producto de la marca ni de la compañía se encuentra afectado por esta medida.

Los códigos que los consumidores deben verificar en el envase son los siguientes:

Lote 613C3KKCFC

Lote 613C1KKCFC

Quienes tengan estas latas en su hogar deben suspender su uso de inmediato. La empresa recomendó revisar el fondo de la lata, donde figura impreso el código correspondiente.

El llamado a revisión aplica únicamente a dos códigos de lote de la lata Pedigree High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor. Iakov Filimonov

¿Qué riesgo representa para los perros y qué deben hacer los dueños?

La presencia de fragmentos duros y filosos de metal y plástico puede provocar asfixia, cortes internos o bloqueos en el tracto gastrointestinal del animal. Mars Petcare indicó que, hasta el momento, no recibió reportes de perros enfermos o lesionados por este producto.

Quienes hayan alimentado a su mascota con las latas señaladas y noten síntomas deben consultar a un veterinario. Para reclamar un reemplazo, los consumidores pueden comunicarse al 1-800-525-5273 o ingresar a pedigree.com/update.