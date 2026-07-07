El Gobierno de Estados Unidos confirmó un cambio clave que impactará en los mayores de 70 años. Se trata de una normativa que modifica por completo la forma en que este grupo mantiene vigente uno de sus documentos más importantes: la licencia de conducir.

La disposición del Departamento de Vehículos Motorizados de California ( DMV ) marca un antes y un después en el proceso de renovación en el estado.

Quienes lleguen a esa edad deberán cumplir con un requisito específico para conservar su registro válido, según lo establecido por las autoridades.

¿Qué pasa con la licencia de conducir después de los 70 años?

Al cumplir 70 años, el DMV de California establece que la licencia de conducir deja de renovarse de forma automática. En adelante, cada titular deberá realizar el trámite de manera presencial cada cinco años, con el fin de garantizar la seguridad y la validez del documento.

El organismo estatal notifica al conductor unos 60 días antes del vencimiento para indicar los pasos a seguir. En algunos casos, también se exige aprobar un examen teórico o realizar un breve curso de actualización antes de completar la renovación.

Cómo renovar la licencia a partir de los 70 años:

Iniciar la solicitud en línea desde el sitio web oficial: MyDMV . Reunir los documentos de identidad y residencia. Cumplir con las verificaciones o evaluaciones solicitadas. Presentar la documentación ante el DMV en el plazo establecido. Consultar el estado del trámite en el portal oficial.

La normativa busca garantizar que los conductores mayores sigan cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos por el Estado.

Al cumplir 70 años, el DMV de California establece que la licencia de conducir deja de renovarse de forma automática.

¿Qué recomienda el Gobierno y qué pasa si no se cumple con el requisito?

El Gobierno de California advierte que quienes no cumplan con el proceso podrán ver cancelada o suspendida su licencia de conducir hasta completar la gestión correspondiente. Además, circular con el documento vencido puede implicar sanciones económicas y pérdida temporal del registro.

Para evitarlo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento y cumplir con los pasos indicados por el DMV. También aconsejan mantener los datos actualizados y consultar el portal oficial para verificar si se requiere alguna certificación adicional.

El objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y asegurar que los conductores mayores de 70 años mantengan la documentación al día, sin poner en riesgo su derecho a manejar ni la seguridad de los demás usuarios de la vía pública.