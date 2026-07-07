Microsoft confirmó el recorte inmediato de 4.800 puestos de trabajo, equivalentes al 2,1% de su plantilla global, en el marco de una nueva ronda de ajustes de costos vinculada a la inteligencia artificial. La división Xbox es la más golpeada, con la pérdida de alrededor de una quinta parte de su personal.

La decisión fue comunicada este lunes por Amy Coleman, directora de personal de Microsoft, y por Asha Sharma, CEO de Xbox, a través de mensajes internos enviados a los empleados. La compañía había atravesado el año pasado otra ronda de despidos que afectó a 9.000 trabajadores.

¿Qué anunció Microsoft y cómo impacta en Xbox?

De los 4.800 despidos totales, 1.600 corresponden a empleados de Xbox que dejaron sus puestos este mismo lunes. Otros 1.600 trabajadores de la división saldrán de manera escalonada a lo largo del año fiscal 2027, según precisó Sharma en su comunicado.

En conjunto, los recortes representan el 20% de la plantilla de Xbox, de acuerdo con una fuente cercana a la compañía. Como parte del proceso, cuatro estudios de videojuegos dejarán de pertenecer a Microsoft:

Compulsion Games y Double Fine Productions , adquiridos en la década de 2010, volverán a ser independientes.

Ninja Theory y Undead Labs , incorporados en 2018, ya negocian su pase a nuevos dueños.

Arkane Studios, sumado en 2021 tras la compra de ZeniMax Media por u$s 8.100 millones, mantiene conversaciones con su consejo laboral en Francia.

De los 4.800 despidos totales, 1.600 corresponden a empleados de Xbox que dejaron sus puestos este mismo lunes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué Microsoft aplica estos recortes y qué se espera hacia adelante?

La reestructuración se da en un contexto de fuerte caída bursátil: las acciones de Microsoft retrocedieron 19% en lo que va de 2026, el peor desempeño entre las grandes tecnológicas, según datos de mercado. Los inversores temen que la inteligencia artificial reemplace software empresarial tradicional.