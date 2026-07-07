Una toalla húmeda y una buena ventilación pueden ayudar a reducir la sensación de calor sin consumir electricidad.

Cuando se atraviesa una ola de calor y no hay aire acondicionado disponible, mantener fresca una habitación puede parecer una misión imposible. Sin embargo, existe un truco casero que se volvió viral por su simplicidad y porque promete aliviar el calor sin consumir electricidad.

Se trata del método de la toalla húmeda, una alternativa económica que aprovecha un principio físico muy simple: la evaporación del agua.

¿Cómo funciona el truco de la toalla húmeda?

El truco de la toalla húmeda para refrescar el ambiente sin utilizar aire acondicionado. Chatgpt

El método consiste en humedecer una toalla con agua fría, escurrirla para evitar que gotee y colgarla cerca de una ventana abierta o frente a un ventilador.

Cuando el aire atraviesa la tela húmeda, parte del agua se evapora y absorbe calor del ambiente. Este proceso ayuda a que el aire que circula se perciba más fresco, especialmente en habitaciones pequeñas o con buena ventilación.

Aunque no reemplaza el funcionamiento de un aire acondicionado, puede reducir la sensación de calor y mejorar el confort en momentos de temperaturas elevadas.

¿Por qué este método ayuda a enfriar una habitación?

El secreto está en el proceso de enfriamiento por evaporación, un fenómeno natural que ocurre cuando el agua pasa del estado líquido al gaseoso.

Durante ese cambio, el agua necesita absorber energía del entorno en forma de calor, lo que contribuye a disminuir la temperatura del aire que circula alrededor de la toalla.

El efecto suele ser más notorio en ambientes con baja humedad, donde la evaporación ocurre con mayor rapidez.

Otros trucos para mantener la casa fresca sin aire acondicionado

Además de la toalla húmeda, existen otras medidas que pueden ayudar a mantener una temperatura más agradable dentro del hogar:

Cerrar cortinas y persianas durante las horas de mayor radiación solar.

Ventilar la vivienda temprano por la mañana o durante la noche, cuando el aire es más fresco.

Apagar luces y aparatos electrónicos que generan calor innecesario.

Utilizar ventiladores para favorecer la circulación del aire.

Evitar usar el horno o la cocina durante las horas más calurosas del día.

¿Cuándo conviene utilizar este truco?

El método resulta especialmente útil durante olas de calor, cortes de energía o en viviendas que no cuentan con aire acondicionado.

Si bien no reduce la temperatura de la habitación de la misma manera que un sistema de climatización, puede ofrecer un alivio temporal, mejorar la circulación del aire y ayudar a atravesar los momentos de mayor calor sin incrementar el consumo eléctrico.