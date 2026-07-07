Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.
Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Netflix ofrece la lista de las 10 películas más vistas del domingo 5 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.
8_ El bebé jefazo 2: negocios de familia
Los hermanos Templeton ya son adultos y han tomado rumbos distintos, pero la llegada de un jefe bebé con un enfoque innovador está a punto de reunirlos de nuevo e impulsar un nuevo emprendimiento familiar.
9_ Old Henry
Un agricultor viudo y su hijo dan cobijo, con recelo, a un desconocido malherido que lleva una bolsa llena de dinero. Cuando aparece un grupo de hombres que afirma ser la autoridad para reclamar ese efectivo, el campesino debe decidir en quién puede confiar. Al resistir el asedio a su finca, el granjero exhibe una sorprendente destreza con las armas que deja a todos perplejos y pone en duda su verdadera identidad.
10_ Tu mejor amigo
Toby es un perro que, para su sorpresa, descubre que ha vuelto a nacer como cachorro y empieza a cuestionarse el propósito de su existencia. A lo largo de sus distintas vidas, ayuda y acompaña a varios dueños, pero siempre con la meta de reunirse con su primer amo.