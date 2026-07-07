Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Netflix ofrece la lista de las 10 películas más vistas del domingo 5 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Netflix.

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