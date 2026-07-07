Rociar agua con menta y canela en la entrada de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La tendencia de recurrir cada vez con más frecuencia a mezclas naturales en vez de seguir comprando los típicos productos químicos e industriales es cada vez más popular y se siguen dando a conocer combinaciones desconocidas para la mayoría.

Rociar agua infusionada con menta y canela en la entrada de la casa aporta un gran aroma que ayuda a neutralizar olores indeseados y además, puede alejar a determinados insectos de forma temporal.

Para qué sirve rociar agua con menta y canela en la entrada de casa

La mezcla de menta y canela tiene es usada tanto por su función práctica como por su simbolismo para quienes creen en el mundo energético. Según estas creencias, rociar agua con menta y canela en la entrada representa un gesto de bienvenida y buenas oportunidades.

Gracias a sus aceites esenciales, la menta mantiene alejados a ciertos insectos mientras que la canela aporta una fragancia que suele permanecer por más tiempo.

La mezcla de menta y canela tiene es usada tanto por su función práctica como por su simbolismo para quienes creen en el mundo energético. Chat GPT

¿Cómo preparar la infusión?

Para esta solución necesitarás un litro de agua, un puñado de hojas de menta fresca o una cucharada de menta seca y dos ramas de canela.

Primero se debe hervir el agua Después, agregar la canela y la menta Cocinar a fuego lento durante 15 minutos Apaga el fuego y dejar reposar hasta que se enfríe la infusión Colarla y pasarla a un pulverizador

Se suele aplicar en la entrada, el marco, el felpudo de bienvenida o en las macetas que rodeen la entrada.

Por qué recomiendan rociar agua con menta y canela en la entrada de casa

Se trata de dos plantas muy tradicionales. Por un lado, la menta se asocia a la frescura, la vitalidad y la renovación. Por otro, la canela es uno de los ingredientes más utilizados en rituales de prosperidad y abundancia, ya que se vincula con la buena fortuna y el crecimiento económico.