Ver un vehículo estacionado en la calle con un bidón arriba es una señal sumamente frecuente en ligares como Argentina, que suele llamar la atención de los visitantes, quienes pueden preguntarse qué significado tiene.

En la mayoría de los casos, esta práctica indica que los propietarios pusieron el vehículo a la venta y se utiliza porque permite llamar rápidamente la atención de quienes pasen por el lugar.

Ver un auto estacionado con un bidón vacío encima: qué significa

El bidón es una señal directa para quienes circulan o caminan cerca del vehículo. Suele colocarse en el techo o el capó del vehículo para que pueda distinguirse fácilmente de cualquier otro vehículo que estacione por la zona.

Cualquier bidón puede utilizarse para señalizar la intención de vender un vehículo. Freepik

En general, esto se realiza como complemento a otras prácticas que permiten a los interesados ponerse en contacto con el dueño para obtener más información sobre la venta, como por ejemplo colocar el bidón y un cartel con un número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otra vía de contacto.

Qué deben hacer quienes estén interesados en el vehículo

En estos casos, el primer paso es comprobar que exista un algún cartel con información adicional sobre la venta. Suele encontrarse o en el bidón mismo, en el vidrio trasero o en alguna de las ventanas del vehículo del lado interno.

Otros significados de colocar un bidón encima de un auto estacionado

Si bien no se trata del uso más común, es importante destacar que en ciertos casos se utiliza para marcar un lugar de estacionamiento o incluso para señalizar que el vehículo con el bidón permanecerá estacionado donde se encuentra durante varios días.