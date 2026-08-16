Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

En esta noticia ¿Para qué sirve rociar vinagre sobre el parabrisas?

El vinagre es uno de los productos caseros que más se usan para realizar tareas de limpieza y mantenimiento del vehículo.

Si se aplica sobre parabrisas del auto, se pueden solucionar algunos problemas comunes relacionados con la suciedad y la visibilidad.

¿Para qué sirve rociar vinagre sobre el parabrisas?

El vinagre blanco es un aliado perfecto para quitar la grasa de las superficies. Su componente principal es el ácido acético, al que se le atribuyen propiedades desinfectantes y desengrasantes, capaces de dejar los vidrios transparentes.

Por este motivo, se lo utiliza para remover restos de insectos, excremento de aves, savia de árboles y manchas de agua dura, que suelen tener un alto contenido de minerales. También se menciona que, en climas fríos o húmedos, puede ayudar a reducir la condensación dentro del vehículo.

Para aplicarlo, se recomienda diluirlo en partes iguales con agua y usar un paño de microfibra para evitar rayones, ya que el vinagre puro y en exceso podría dañar gomas, plásticos o pintura del auto con el uso frecuente.

Otro uso útil del vinagre sobre el parabrisas: la escarcha

Otro de los usos más conocidos del vinagre es como truco casero para retrasar la aparición de escarcha o hielo durante las mañanas de bajas temperaturas.

Este fenómeno se trata de principio químico conocido: la el soluto al agua puede modificar su punto de congelación, de manera similar a lo que ocurre cuando se utiliza sal.

El uso de vinagre en el parabrisas se mantiene como un truco casero sencillo y económico al que recurren muchos conductores durante los días fríos y su aplicación ayuda a mantener el vidrio limpio y preparado ante las bajas temperaturas.