Florida avanza con una nueva medida que puede cambiar el acceso de los estudiantes inmigrantes a la educación pública y, quienes no tengan una presencia legal en Estados Unidos, no podrán inscribirse en determinadas instituciones educativas.

La propuesta establece que los nuevos alumnos deberán presentar documentación que acredite su ciudadanía o estatus migratorio legal antes de ser admitidos.

La medida alcanzaría a las universidades públicas y colegios estatales de Florida y comenzaría a aplicarse para el ciclo académico 2027-2028.

¿Qué cambiará para los estudiantes inmigrantes en Florida?

La propuesta establece que las personas que no estén legalmente presentes en Estados Unidos no podrán ser admitidas en las universidades públicas del sistema estatal.

Florida cuenta con 12 universidades públicas, por lo que la medida podría tener un alcance considerable entre quienes buscan comenzar una carrera universitaria en el estado.

Sin embargo, hay una diferencia importante: los estudiantes que ya estén matriculados no serían afectados por esta nueva regla. El cambio apunta principalmente a las nuevas admisiones a partir del período académico 2027-2028.

¿Qué documentos deberán presentar los estudiantes?

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la obligación de demostrar el estatus migratorio antes de completar la inscripción.

Los nuevos estudiantes deberán:

Declarar que son ciudadanos estadounidenses o están legalmente presentes .

Presentar documentación que respalde esa condición.

Cumplir con los requisitos migratorios establecidos antes de la inscripción.

Acreditar su situación ante la institución educativa correspondiente.

De esta manera, las universidades pasarían a tener un papel más importante en la verificación del estatus migratorio de los alumnos que buscan ingresar.

Florida también busca restringir el acceso a los colegios estatales

La medida no se limita a las universidades. El Florida College System, que reúne a 24 colegios estatales, también analiza reglas para impedir que estudiantes indocumentados puedan acceder a estas instituciones.

Entre las propuestas se encuentra exigir a los solicitantes una declaración sobre su ciudadanía o presencia legal y la presentación de documentación antes de la inscripción.

La presencia de ICE también genera preocupación en las escuelas de Florida, especialmente desde que el Gobierno federal eliminó las restricciones que impedían realizar acciones migratorias en lugares considerados sensibles.