El Programa Civil de Tiro (CMP) autorizó la venta a civiles de más de 100.000 rifles de guerra M14, excedentes del Ejército de Estados Unidos. La organización confirmó que las ventas comenzarán en enero de 2027 y estarán habilitadas solo para ciudadanos estadounidenses elegibles.

El CEO del CMP, Jerry O’Keefe, brindó los detalles durante una entrevista con el programa Shooting USA en Camp Perry, Ohio. Cada comprador podrá adquirir hasta dos unidades, con un precio de referencia inferior a u$s 2.000 por arma.

¿Qué cambios se hicieron a los rifles M14 antes de autorizar su venta?

El M14 original era un arma de fuego selectivo, con modo semiautomático y automático. Antes de habilitar la venta, cada unidad debió convertirse de forma permanente a exclusivamente semiautomática, un paso exigido por las agencias federales de control.

El CMP también incorporó un sistema para registrar el número de serie de cada rifle durante la conversión. Esta trazabilidad le permite al Gobierno mantener un control preciso de cada arma modificada.

El proceso de adaptación incluyó:

Desactivación permanente del modo automático

Verificación federal de que el cambio no puede revertirse

Registro del número de serie de cada unidad convertida

El M14 original era un arma de fuego selectivo, con modo semiautomático y automático. Wikimedia Commons

¿Quiénes podrán comprar los rifles M14 y cuándo estarán disponibles?

La venta comenzará en enero de 2027 y estará limitada a ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos federales de elegibilidad. Cada comprador podrá adquirir un máximo de dos unidades, aunque el CMP podría modificar ese límite más adelante.

El organismo debió extender el cronograma original, previsto para fines de 2026 , debido a una demanda que superó ampliamente sus proyecciones. El CMP anunció que publicará los requisitos de elegibilidad y el procedimiento de compra antes del inicio de las ventas.

Antes de la venta, el CMP deberá: