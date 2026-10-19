Pertenece al grupo de las señales preventivas, las que en Estados Unidos se identifican con el rombo amarillo y los símbolos en negro (Fuente: Montaje Canva | El Cronista USA LATAM).

Entre las señales de advertencia que aparecen en las rutas y calles de Estados Unidos hay una que suele generar dudas: un rombo de fondo amarillo con una gran “Y” negra en el centro. No es un adorno ni una indicación menor: avisa que, más adelante, el camino se divide en dos.

Qué significa la señal de tránsito de una “Y” negra sobre un fondo amarillo

La señal advierte que, unos metros más adelante, la vía por la que se circula se bifurca: el camino único se abre en dos ramales que van en direcciones distintas, formando una intersección con forma de “Y”. Es decir, viene un punto donde habrá que elegir por cuál de los dos lados continuar, en lugar de seguir de frente.

La propia forma de la letra lo resume: el trazo que viene de abajo representa el camino que se recorre, y los dos que se abren hacia arriba, los ramales entre los que habrá que optar.

Por su color y su forma, pertenece al grupo de las señales preventivas o de advertencia, las que en Estados Unidos se identifican con el rombo amarillo y los símbolos en negro. En el sistema oficial de señalización del país está catalogada como W2-5, dentro de las señales que anticipan intersecciones.

La de la "Y" (W2-5) anuncia que el camino se bifurca en dos ramales.

Por qué es importante reconocerla

El valor de esta señal está en dar tiempo para decidir. Llegar a una bifurcación sin anticiparla, de noche, con poca visibilidad o en una zona desconocida, obliga a elegir a último momento, y ahí es donde aparecen las maniobras bruscas: frenazos, cambios de carril repentinos o cruces indebidos para no perder el ramal correcto.

Al avisar con antelación, la señal permite bajar la velocidad y tomar la decisión con margen. Por eso, aunque parezca una indicación simple, es una de las advertencias que ayudan a prevenir accidentes en los puntos donde el camino se divide.