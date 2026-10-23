El truco es sencillo, requiere pocos materiales y puede ayudar a cuidar el equipaje, aunque hay algunas precauciones que conviene conocer.

Antes de salir de viaje, hay un detalle de la valija que algunos pasajeros pasan por alto y que puede marcar la diferencia durante los traslados. El truco consiste en colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija, una práctica sencilla para el cuidado del equipaje.

Las ruedas son una de las partes más expuestas al polvo, la suciedad y la humedad, ya que están en contacto directo con el suelo en aeropuertos, estaciones de tres y calles concurridas.

En este sentido, el consultor de viajes y CEO de Sikkim Expeditions, DK Ghatani, explicó para qué sirve este método, por qué puede resultar útil y qué precauciones conviene tener en cuenta antes de ponerlo en práctica.

Para qué sirve colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija y por qué lo recomiendan antes de viajar

Cubrir las ruedas con cinta adhesiva puede ayudar a reducir la acumulación de polvo, suciedad y otros residuos durante el viaje Según explicó Ghatani a The Indian Express, el método es una “medida de protección temporal que puede evitar que la suciedad suelta, el polvo y la mugre se acumulen directamente sobre la superficie de las ruedas” y añadió que lo recomienda “especialmente cuando el equipaje se arrastra por veredas mojadas, caminos polvorientos o zonas sucias de los aeropuertos”.

Ghatani aclaró que no evita los daños provocados por golpes importantes ni impide que la humedad y los residuos ingresen por los costados de las ruedas.

Las ruedas están expuestas al polvo, la humedad y la suciedad durante los viajes. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo colocar la cinta adhesiva en las ruedas de la valija sin dañarlas

Aunque la cinta puede ayudar a mantener las ruedas más limpias, es importante colocarla correctamente ya que “puede interferir con el funcionamiento de las ruedas”, según el consultor de viajes.

El especialista detalló que una cinta demasiado gruesa, floja o que sobresalga de la superficie de la rueda puede generar un contacto irregular con el suelo, reducir la suavidad del desplazamiento y afectar el equilibrio del equipaje. En este sentido, señaló que los residuos del adhesivo pueden atraer polvo y partículas, lo que podría dificultar la rotación de las ruedas.

Para evitar estos inconvenientes, es conveniente contar con algunas precauciones:

No cubrir las partes móviles : evitar que la cinta quede sobre las articulaciones, los rodamientos o los ejes de las ruedas.

Evitar las aplicaciones gruesas o flojas : la cinta debe quedar bien colocada, sin sobresalir de la superficie de la rueda ni interferir con su movimiento.

Limpiar las ruedas antes y después de viaje: retirar pelos y partículas acumuladas alrededor de los ejes ayuda a conservar su funcionamiento.

Ghatani también recomendó priorizar el mantenimiento regular del equipaje por encima de este truco. Según explicó, limpiar las ruedas, retirar los residuos y comprobar que giren libremente resulta más efectivo para conservarlas en buen estado.

“La cinta puede ser útil como precaución a corto plazo, especialmente durante el almacenamiento o al transportar equipaje por entornos particularmente sucios, pero no debe considerarse un sustituto del mantenimiento adecuado de las ruedas”, concluyó el especialista.