En este estado los conductores deben llevar sus vehículos a revisiones de seguridad en determinadas situaciones.

En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige que los automóviles se sometan a inspecciones de seguridad periódicas para verificar que sus principales componentes se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Estas revisiones deben ser realizadas por inspectores certificados por el DMV en estaciones de inspección autorizadas. Una vez aprobada la evaluación, se coloca una calcomanía en el vehículo que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos.

¿Cuándo se debe realizar una revisión obligatoria de los vehículos en Nueva York?

La inspección vehicular debe realizarse al menos cada 12 meses en todos los vehículos registrados en Nueva York, antes de que venza la calcomanía otorgada durante la última revisión.

También se debe realizar una nueva inspección cuando el vehículo se registra a nombre de otro titular.

El DMV aclara que constituye un delito menor que un inspector emita, o que un conductor acepte deliberadamente, una calcomanía de inspección sin que se haya realizado una revisión completa y adecuada.

La inspección vehicular debe realizarse al menos cada 12 meses en todos los vehículos registrados en Nueva York, antes de que venza la calcomanía otorgada durante la última revisión. Magnific

¿Qué componentes se revisan en la inspección anual?

Durante la inspección de seguridad se deben revisar distintos componentes del vehículo para comprobar que se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento:

Cinturones de seguridad y airbags: correcto funcionamiento y anclaje de los cinturones, así como del indicador de advertencia del airbag.

Sistema de frenos: estado de las pastillas y funcionamiento del mecanismo, incluidos los cilindros de rueda y las pinzas de freno, para detectar posibles fugas.

Conjunto delantero: estado de la dirección, el tren delantero, la suspensión, el chasis, el bastidor y las fijaciones de las ruedas.

Neumáticos: estado general, presión y profundidad de la banda de rodadura.

Luces: correcto funcionamiento, sin componentes faltantes ni dañados.

Ventanas y parabrisas: estado de los cristales y condiciones del parabrisas.

Limpiaparabrisas: funcionamiento del mecanismo y estado de las escobillas.

Bocina: correcta instalación y funcionamiento.

Espejos: correcta instalación, fijación y estado general.

Fugas de combustible: se verifica que no existan pérdidas que provoquen goteos o acumulaciones de combustible.

Además, la mayoría de los automóviles deben someterse a una inspección de emisiones, en la que se comprueba el funcionamiento del sistema de diagnóstico y de los dispositivos de control de emisiones contaminantes, según el tipo y año del vehículo.

Se pueden consultar los requisitos detallados de las inspecciones en la página oficial del DMV.

¿Qué pasa si no se aprueba la inspección de emisiones?

El DMV recuerda que, en cumplimiento de la Ley Federal de Aire Limpio de 1990 , Nueva York cuenta con un programa de inspección de emisiones para reducir la contaminación atmosférica. Los vehículos que no aprueben esta revisión podrían enfrentar restricciones para obtener o renovar su registro.

El organismo establece que no se puede renovar el registro de un vehículo si no existe constancia de que aprobó la inspección de emisiones correspondiente durante los últimos 12 meses. Esta información debe figurar en los registros electrónicos del DMV o acreditarse mediante una copia del informe de inspección.

En estos casos, el propietario deberá realizar las reparaciones necesarias y someter el automóvil a una nueva inspección. Según el DMV, las reparaciones pueden efectuarse en cualquier taller registrado o por cuenta del propietario, sin obligación de regresar al establecimiento donde se realizó la primera revisión.