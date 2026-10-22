Los viajes sólo se permiten por un máximo de 90 días.

El Programa de Exención de Visado (VWP) es una iniciativa del Gobierno de EE.UU. que permite a los ciudadanos elegibles de los países que participan -son actualmente 42 naciones- viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de contar con visa americana.

De esta forma, las personas calificantes que quieran viajar a California (CA), Nueva York (NY), Texas (TX), Florida (FL), Illinois (IL) o cualquier otro estado pueden hacerlo sin pasar por el proceso de solicitud de visado, siempre y cuando planeen un viaje no mayor a 90 días.

Qué naciones actualmente forman parte del VWP

De acuerdo con la lista oficial compartida por las autoridades, las naciones participantes son:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

“El Programa de Exención de Visado (VWP), permite a los ciudadanos de países designados viajar a Estados Unidos por negocios o turismo para estancias de hasta 90 días sin visado. A cambio, esos países deben permitir que ciudadanos y nacionales estadounidenses viajen a sus países por un periodo similar sin visado para fines comerciales o turísticos”, indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Contar con una solicitud ESTA aprobada es fundamental para viajar.

Qué ciudadanos de los países antes mencionados son elegibles para el VWP

Uno de los puntos fundamentales para ser elegible es cumplir con un propósito de viaje que se alinee con un visado de visitante tipo B.

En el caso de viajar por negocios, ejemplos de actividades permitidas son:

Visitar socios comerciales

Asistir a conferencias

Asistir a formación de corta duración que no incluya remuneración

Negociar un acuerdo

De hacerlo por turismo, se permite:

Visitar atracciones

Vacacionar

Visitar seres queridos

Recibir un tratamiento médico

Participar en eventos sociales

Participar en eventos musicales, deportivos o de cualquier índole, siempre y cuando no haya paga de por medio

Matricularse en un curso recreativo corto

No se puede viajar por este programa para estudiar, trabajar ni residir de manera permanente en el país.

Se exigirá además contar con un pasaporte electrónico y que cumpla con los requisitos de vigencia máximas que se hayan establecido para cada nación.

Solicitud ESTA: un paso clave para viajar por el VWP

La solicitud ESTA es la que deben presentar todos los viajeros que utilicen el programa y para ello requerirán los siguientes documentos y requisitos:

Pasaporte en vigencia de un país participante del VWP

Fotografía aceptable

Un correo activo

Domicilio y teléfono de contacto

Teléfono y correo para emergencias

Poder abonar la solicitud de 40,27 dólares. Los métodos que se aceptan incluyen MasterCard, VISA, American Express y PayPal.

En total, este permiso de viaje durará dos años en los que se permitirán múltiples visitas al país. En caso de que el pasaporte expire antes de ese tiempo, la autorización sólo se emitirá hasta que esté vigente la identificación internacional.