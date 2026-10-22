El Programa de Exención de Visado (VWP) es una iniciativa del Gobierno de EE.UU. que permite a los ciudadanos elegibles de los países que participan -son actualmente 42 naciones- viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de contar con visa americana.
De esta forma, las personas calificantes que quieran viajar a California (CA), Nueva York (NY), Texas (TX), Florida (FL), Illinois (IL) o cualquier otro estado pueden hacerlo sin pasar por el proceso de solicitud de visado, siempre y cuando planeen un viaje no mayor a 90 días.
Qué naciones actualmente forman parte del VWP
De acuerdo con la lista oficial compartida por las autoridades, las naciones participantes son:
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
“El Programa de Exención de Visado (VWP), permite a los ciudadanos de países designados viajar a Estados Unidos por negocios o turismo para estancias de hasta 90 días sin visado. A cambio, esos países deben permitir que ciudadanos y nacionales estadounidenses viajen a sus países por un periodo similar sin visado para fines comerciales o turísticos”, indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Qué ciudadanos de los países antes mencionados son elegibles para el VWP
Uno de los puntos fundamentales para ser elegible es cumplir con un propósito de viaje que se alinee con un visado de visitante tipo B.
En el caso de viajar por negocios, ejemplos de actividades permitidas son:
- Visitar socios comerciales
- Asistir a conferencias
- Asistir a formación de corta duración que no incluya remuneración
- Negociar un acuerdo
De hacerlo por turismo, se permite:
- Visitar atracciones
- Vacacionar
- Visitar seres queridos
- Recibir un tratamiento médico
- Participar en eventos sociales
- Participar en eventos musicales, deportivos o de cualquier índole, siempre y cuando no haya paga de por medio
- Matricularse en un curso recreativo corto
No se puede viajar por este programa para estudiar, trabajar ni residir de manera permanente en el país.
Se exigirá además contar con un pasaporte electrónico y que cumpla con los requisitos de vigencia máximas que se hayan establecido para cada nación.
Solicitud ESTA: un paso clave para viajar por el VWP
La solicitud ESTA es la que deben presentar todos los viajeros que utilicen el programa y para ello requerirán los siguientes documentos y requisitos:
- Pasaporte en vigencia de un país participante del VWP
- Fotografía aceptable
- Un correo activo
- Domicilio y teléfono de contacto
- Teléfono y correo para emergencias
- Poder abonar la solicitud de 40,27 dólares. Los métodos que se aceptan incluyen MasterCard, VISA, American Express y PayPal.
En total, este permiso de viaje durará dos años en los que se permitirán múltiples visitas al país. En caso de que el pasaporte expire antes de ese tiempo, la autorización sólo se emitirá hasta que esté vigente la identificación internacional.