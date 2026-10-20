Se entrega una carta a los solicitantes afectados detallando los motivos de la denegación.

El Departamento de Estado de EE.UU. explica a través de su sitio web oficial cuáles son los motivos por los que una visa americana puede ser denegada durante el proceso de tramitación.

“Hay muchas razones por las que un solicitante de visado podría ser considerado inelegible para un visado. Estas razones, llamadas inelegibilidades, están recogidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y otras leyes de inmigración”, explican las autoridades.

Cuando el funcionario consular toma esta decisión, el solicitante es notificado oficialmente y se le brindan los pasos que debe seguir.

Sección 221 (g) de la INA: qué significa esta inelegibilidad

Uno de los motivos por los que el documento puede ser rechazado es bajo la sección 221 (g) de la INA. Esto significa que el funcionario consular no contaba con toda la información para determinar que el solicitante cumplía con los requisitos para obtener su visado.

Sucede, por ejemplo, cuando se entregan solicitudes incompletas, se requiere más documentación o cuando se necesita de un proceso administrativo adicional a la revisión para determinar la elegibilidad.

La visa americana puede ser denegada siempre que no se presenten todos los documentos necesarios o no se pueda constatar la elegibilidad. Shutterstock

Qué deben hacer quienes se vean afectados por una denegación de la Sección 221 (g) de la INA

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, cuando se toma esta medida, si el motivo está relacionado con documentos incompletos, se entrega una carta indicando cuáles son los papeles que deben aportarse para continuar con el trámite.

Los solicitantes tienen un año contando desde la fecha en la que recibieron la denegación para presentar la información que deben y que el caso pueda ser reevaluado.

“Si no proporciona la información adicional requerida en un año, debe volver a solicitar el visado y pagar otra tasa de solicitud”, indican las autoridades.

En caso de que se haya denegado el trámite por necesitar más revisión, se entregará una carta que lo explique y la embajada o consulado se pondrán en contacto para detallar cómo proseguir cuando finalice el proceso.