El requisito apunta a que el conductor pueda desenvolverse en inglés en lo esencial de su trabajo (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Hablar inglés volvió a ser, para los camioneros que circulan por Estados Unidos, un requisito que puede sacarlos de la ruta en el acto. Por orden del Departamento de Transporte, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) reactivó la exigencia de dominio del inglés para los conductores comerciales, y quien no la cumple en una inspección es declarado “fuera de servicio” (out of service), es decir, impedido de seguir manejando.

Es ley: los camineros que no hablan inglés quedan fuera de servicio

El punto de partida fue la Orden Ejecutiva 14286, “Enforcing Commonsense Rules of the Road for America’s Truck Drivers”, firmada el 28 de abril de 2025. Esa orden le indicó a la FMCSA que dejara sin efecto una guía de 2016, que había dejado de aplicar la sanción de fuera de servicio por este motivo, y que restituyera esa consecuencia para las infracciones al requisito de inglés.

La guía de aplicación entró en vigencia de inmediato para los inspectores federales en 2025, y la sanción de fuera de servicio por esta causa quedó operativa a partir del 25 de junio de 2025, tras la votación de la Alianza para la Seguridad de Vehículos Comerciales (CVSA).

A eso se sumó un paso más: el 10 de agosto de 2026, la FMCSA publicó una norma propuesta (NPRM) para codificar el dominio del inglés como requisito de calificación del conductor y dejar formalmente escrita la infracción de fuera de servicio en el reglamento.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) reactivó la exigencia de dominio del inglés para los conductores comerciales.

Cómo se evalúa en una inspección

La guía de la FMCSA establece un procedimiento concreto para el control en la ruta. La inspección comienza en inglés y, si el oficial advierte que el conductor podría no comprender, realiza una evaluación de dominio del idioma en dos pasos:

Entrevista al conductor : el conductor debe responder en inglés. No se permite el uso de intérpretes, tarjetas de traducción (“I-Speak”), tarjetas con frases, aplicaciones de celular ni traducción telefónica. Si no logra responder de manera suficiente, se lo cita por la infracción y no se pasa al segundo paso.

Reconocimiento de señales de tránsito: el oficial evalúa si el conductor comprende las señales viales que siguen la norma federal (MUTCD) y los carteles electrónicos de mensaje variable.

Qué consecuencias trae para los camioneros

Cuando la infracción queda comprobada, el oficial cita al conductor y lo coloca de inmediato fuera de servicio, conforme a los criterios norteamericanos estandarizados de “out of service” (North American Standard Out-of-Service Criteria). Según el caso, también puede iniciarse un proceso de descalificación del conductor.

Hay una única excepción en las zonas comerciales de frontera, donde el conductor es citado, pero no se lo pone fuera de servicio ni se lo descalifica.