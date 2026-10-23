Aunque los remedios caseros son populares, su eficacia no siempre está demostrada.

La presencia de cucarachas en la cocina y el baño es un problema frecuente en muchos hogares, especialmente porque estos insectos pueden esconderse en grietas, muebles y espacios difíciles de alcanzar.

En este contexto, la guía de la Universidad de California señala una alternativa para combatir estos insectos dentro del hogar y explica cómo utilizarla para mejorar los resultados.

En este sentido, brinda recomendaciones para evitar que las cucarachas encuentren alimento, agua y lugares donde refugiarse para subsistir en dichos espacios.

Por qué la lavanda y el bicarbonato no son la mejor solución contra las cucarachas

La lavanda y el bicarbonato suelen recomendarse como remedios caseros para combatir las cucarachas, pero su eficacia para eliminar una infestación en el hogar no está suficientemente demostrada.

El manual de control de cucarachas de la Universidad de Nebraska-Lincoln advierte que muchos de estos métodos no cuentan con respaldo científico y no se recomiendan como estrategia de control.

El gel insecticida que ayuda a combatir las cucarachas en la cocina y el baño

Para la guía del programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California, una de las mejores formas para combatir las cucarachas dentro de la cocina y el baño son los cebos insecticidas en gel, ya que el gel contiene un cebo que atrae a las cucarachas y un ingrediente insecticidas que actúa cuando lo ingieren.

A diferencia de los métodos caseros, está formulado específicamente para combatir insectos y puede aplicarse en pequeñas cantidades en grietas, hendiduras y otros puntos estratégicos, siempre de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Las cucarachas pueden esconderse en rincones difíciles de alcanzar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para que funcione, es relevante elegir un producto autorizado para el control de cucarachas en interiores y colocarlo en sitios donde haya actividad de estos insectos. Asimismo, el objetivo es que encuentren el cebo mientras buscan alimento, en lugar de limitarse a intentar ahuyentarlas.

La eficacia depende, entre otros factores, de la ubicación del cebo, la disponibilidad de otras fuentes de alimento y la magnitud de la infestación.

Cómo aplicar el gel para mejorar el control de las cucarachas

Para aprovechar la eficacia de los cebos en gel, no alcanza con colocarlos en cualquier rincón de la casa. Es importante identificar los sitios por donde circulan las cucarachas y seguir las indicaciones del fabricante para aplicar el producto de manera segura.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Identificar los escondites: revisar grietas, hendiduras, espacios detrás de los electrodomésticos y zonas próximas a cañerías, donde suelen refugiarse las cucarachas.

Colocar el cebo en puntos estratégicos : aplicar pequeñas cantidades en la etiqueta, fuera del alcance de niños y mascotas.

Eliminar restos de comida y agua : limpiar las superficies, guardar los alimentos en recipientes cerrados, retirar la basura y reparar las pérdidas de agua. De esta manera, se reducen las fuentes alternativas de alimentos y humedad.

Evitar los aerosoles cerca del gel : algunos insecticidas en aerosol pueden interferir con la eficacia de los cebos o dispersar las cucarachas hacia otros sectores.

Revisar el resultado: controlar periódicamente los puntos de aplicación y reponer el producto únicamente según las instrucciones del fabricante.

La Universidad de California recomienda combinar los cebos con medidas de limpieza, reducción de humedad y eliminación de refugios para conseguir un control más eficaz.