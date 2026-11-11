El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje tiene determinadas condiciones que se deben cumplir para poder viajar a Estados Unidos sin visa.

Algunos extranjeros pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de presentar una visa americana, siempre que su país de origen forme parte del Programa de Exención de Visado (VWP, por sus siglas en inglés) y cumplan con los requisitos establecidos.

Quienes planeen viajar bajo este programa deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), que estará vinculada a los datos de su pasaporte biométrico o electrónico.

¿Cuáles son los seis requisitos para obtener una Autorización ESTA?

Para obtener la autorización ESTA, el solicitante debe cumplir seis condiciones:

Tener ciudadanía de un país incluido en el programa.

Viajar por turismo o negocios.

Permanecer hasta 90 días.

Disponer de un pasaje de regreso o continuación del viaje.

No estar inhabilitado por antecedentes migratorios o de seguridad.

Pagar la tarifa de solicitud de US$40,62 a través de los medios de pagos permitidos.

Si se cumplen con estos requisitos, solo se debe contar con un único documento para solicitar la Autorización de Viaje ESTA.

Quienes planeen viajar bajo este programa deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), que estará vinculada a los datos de su pasaporte biométrico o electrónico. Gemini AI | El Cronista USA

¿Cuál es el único documento que se necesita para obtener una Autorización ESTA?

El documento indispensable para viajar bajo el Programa de Exención de Visado es un pasaporte electrónico vigente emitido por alguno de los países participantes. Sus datos deberán ingresarse en el formulario digital de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esto se debe a que la autorización ESTA está vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero y no se entrega en formato físico, a diferencia de las visas tradicionales.

¿Qué países son participantes del Programa de Exención de Visa?

Participan del VWP las siguientes naciones:

Andorra.

Australia.

Austria.

Bélgica.

Brunéi.

Chile.

Croacia.

República Checa.

Dinamarca.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Alemania.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

Irlanda.

Israel.

Italia.

Japón.

Letonia.

Liechtenstein.

Lituania.

Luxemburgo.

República de Malta.

Mónaco.

Países Bajos.

Nueva Zelanda.

Noruega.

Polonia.

Portugal.

Catar.

San Marino.

Singapur.

Eslovaquia.

Eslovenia.

Corea del Sur.

España.

Suecia.

Suiza.

Taiwán.

Reino Unido.

La Autorización ESTA solo es válida cuando se trata de viajes de negocios o turismo por hasta 90 días.

¿En qué situaciones se debe tramitar una visa de forma obligatoria para ingresar a Estados Unidos?

Se deberá solicitar una visa americana cuando el motivo del viaje no se encuentre entre los permitidos por el Programa de Exención de Visado.

Además, aunque tenga la ciudadanía de alguno de los países participantes, el viajero quedará excluido del programa si cumple alguna de las siguientes condiciones: