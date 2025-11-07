El Gobierno de los Estados Unidos mantiene normas muy estrictas sobre el tipo de visa que una personas debe presentar para ingresar de forma legal al país. Sin embargo, hay un grupo determinado de personas que no deben atravesar dichos controles migratorios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es la entidad que se encarga de gestionar dicha documentación y determinar el estatus migratorio de cada extranjero.

Fin de la visa: estas personas no la requieren para entrar a Estados Unidos

El proceso de naturalización es uno de los trámites más esperados por los inmigrantes que viven en Estados Unidos como residentes permanentes. Es decir, se trata de los extranjeros que obtuvieron el permiso de residencia y empleo legal, pero que no cuentan con los mismos derechos que un estadounidense.

Una vez que una persona obtiene este documento se realiza un ajuste del estatus migratorio y tiene acceso a ejercer su voto en todo tipo de elecciones. Asimismo, solo deben presentar su credencial de naturalización para regresar a Estados Unidos luego de un viaje al exterior.

No todos los residentes pueden comenzar el proceso de naturalización de USCIS, ya que las condiciones que deben cumplir son muy estrictas.

¿Cómo solicitar el proceso de naturalización en USCIS?

Crear una cuenta en USCIS para presentar la solicitud en línea y seguir el estado del trámite. Completar el Formulario N-400 , disponible en el sitio oficial, ya sea en línea o en formato impreso. Enviar la solicitud junto con la tasa correspondiente o una solicitud de exención de pago, si aplica. Asistir a la cita biométrica donde se toman huellas digitales, fotografía y firma para los controles de antecedentes. Esperar la notificación de entrevista, que incluye la fecha, hora y lugar asignados. Presentarse a la entrevista y realizar las pruebas de idioma y educación cívica, si corresponde. Recibir la decisión de USCIS sobre la solicitud. Si es aprobada, se programará la ceremonia final. Asistir al juramento de fidelidad, donde se recibe el certificado de naturalización y se completa oficialmente el proceso.

Todos los requisitos para obtener la naturalización estadounidense