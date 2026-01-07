En esta noticia
En medio del torbellino generado por la intervensión de los Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro ha resurgido una curiosa teoría: The Pizza Index.
Lejos de ser una herramienta oficial, el Pizza Index se ha popularizado como un método folclórico de “predicción” geopolitica. Según este supuesto, un incremento súbito en los pedidos de pizza cerca de edificios clave, como el Pentágono o la Casa Blanca, podría anticipar movimientos militares de gran escala. ¿Cómo funciona?
¿Qué es el Pizza Index y cómo funciona?
El Pizza Index, también conocido como Pizzómetro o Pentagon Pizza Index, es un indicador no oficial que asocia picos en los pedidos de pizzas cerca de las sedes del poder estadounidense con la inminencia de decisiones o acciones de alto impacto, incluidas acciones militares.
La idea, más anecdótica que empírica, se basa en la observación de que durante momentos de tensión o planes de operación, los equipos de trabajo en oficinas como el Pentágono pasan largas horas trabajando y, al no salir de sus instalaciones, generan una demanda atípica de comida rápida en los locales cercanos.
Origen y antecedentes históricos
El concepto tiene raíces que se remontan a la Guerra Fría, cuando se cree que agentes de inteligencia, tanto internos como externos, observaban las entregas de pizza alrededor de Washington D.C. como una señal indirecta de actividad inusual dentro de las dependencias gubernamentales.
Un caso recurrente en las historias sobre este fenómeno es el aumento de pedidos registrado justo antes de eventos como la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, que marcó el inicio de la Guerra del Golfo.
Pizza Index: ¿realmente funciona?
Aunque algunos entusiastas señalan coincidencias entre picos de actividad en pizzerías cercanas y acontecimientos internacionales, como el supuesto aumento de pedidos antes de la ofensiva que terminó con la captura de Maduro, expertos y autoridades han señalado que no existe evidencia científica que respalde al Pizza Index como una herramienta predictiva confiable. De hecho, el Pentágono ha restado importancia al fenómeno y ha señalado que tiene suficientes opciones de comida interna como para no depender de pedidos externos, cuestionando así la validez del indicador.