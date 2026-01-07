Pizza Index: la curiosa teoría que “predice” un operativo militar inminente de EE.UU. y no falla nunca (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

En medio del torbellino generado por la intervensión de los Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro ha resurgido una curiosa teoría: The Pizza Index.

Lejos de ser una herramienta oficial, el Pizza Index se ha popularizado como un método folclórico de “predicción” geopolitica. Según este supuesto, un incremento súbito en los pedidos de pizza cerca de edificios clave, como el Pentágono o la Casa Blanca, podría anticipar movimientos militares de gran escala. ¿Cómo funciona?

¿Qué es el Pizza Index y cómo funciona?

El Pizza Index, también conocido como Pizzómetro o Pentagon Pizza Index, es un indicador no oficial que asocia picos en los pedidos de pizzas cerca de las sedes del poder estadounidense con la inminencia de decisiones o acciones de alto impacto, incluidas acciones militares.

La idea, más anecdótica que empírica, se basa en la observación de que durante momentos de tensión o planes de operación, los equipos de trabajo en oficinas como el Pentágono pasan largas horas trabajando y, al no salir de sus instalaciones, generan una demanda atípica de comida rápida en los locales cercanos.

Origen y antecedentes históricos

El concepto tiene raíces que se remontan a la Guerra Fría, cuando se cree que agentes de inteligencia, tanto internos como externos, observaban las entregas de pizza alrededor de Washington D.C. como una señal indirecta de actividad inusual dentro de las dependencias gubernamentales.

Un caso recurrente en las historias sobre este fenómeno es el aumento de pedidos registrado justo antes de eventos como la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, que marcó el inicio de la Guerra del Golfo.

Pizza Index: ¿realmente funciona?