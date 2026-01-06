El “efecto domino” de Venezuela ya golpeó a Medio Oriente: Estados Unidos y una amenaza latente que cambia el mapa del petróleo mundial. (Fuente: Shutterstock)

La captura y posterior traslado a Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reavivó las tensiones en Medio Oriente y abrió interrogantes sobre su impacto en la región. Tras el bombardeo a Caracas, Irán exigió la liberación inmediata del mandatario venezolano por considerarla “completamente ilegal”, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, citado por la agencia EFE.

El operativo se produjo días después del encuentro de Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el que Washington volvió a amenazar con acciones militares contra Irán. En este sentido, analistas consultados por Al Jazeera advirtieron que la destitución de Maduro incrementa el riesgo de un conflicto abierto con la República Islámica.

Asimismo, Jamal Abdi, presidente del Consejo Nacional Iraní Estadounidense (NIAC), señaló que la caída de Maduro “refuerza la anarquía, hace todo menos estable y vuelve la guerra más probable”. Además, afirmó que la operación podría alentar a sectores que promueven un cambio de régimen en Irán o que buscan una escalada militar sin precedentes.

¿La detención de Maduro aumenta el riesgo de un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán?

En diálogo con El Cronista, el especialista en Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos, Tomás Listrani Blanco, explicó que, si bien no existe una relación lineal entre ambos hechos, la situación se produce en un contexto interno complejo para Irán. El país atraviesa una nueva ola de protestas desde diciembre, en prácticamente todas las provincias, impulsadas por el deterioro económico. A esto se suma que, tras la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Irán en 2025, la administración Trump intensificó su retórica punitiva frente a una eventual represión.

La captura de Nicolás Maduro provocó un choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington la defendió como una acción contra el narcotráfico, mientras varios países latinoamericanos denunciaron una violación del derecho internacional (Fuente: Archivo).

¿Qué señales está dando Irán con su reacción pública y diplomática?

Teherán exigió la liberación inmediata e incondicional de Maduro y advirtió sobre la ilegalidad del operativo. En los últimos años, Irán firmó más de veinte acuerdos de cooperación con Venezuela, que abarcan manufactura, construcción, asistencia tecnológica y estrategias para evadir sanciones. Todos estos vínculos podrían verse afectados si se concreta una transición política alineada con los intereses de Washington. Además, días antes de la captura, el Departamento de Estado sancionó a entidades iraníes vinculadas a la industria de drones por ventas a Venezuela.

¿Podría Irán responder a través de actores aliados?

Según Listrani Blanco, Irán se encuentra debilitado tras los ataques a sus instalaciones nucleares en junio de 2025, pero aún conserva capacidad de acción directa e indirecta en Siria e Irak, aunque su presencia haya disminuido en los últimos años.

¿Hay margen para la negociación diplomática?

Para el especialista, el escenario permanece abierto. Si bien la detención de Maduro eleva la tensión, no garantiza un conflicto directo. Teherán sigue de cerca el desarrollo de la guerra en Yemen y las dinámicas regionales entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Se evaluaba una reunión en Irak para mediar entre Washington e Irán, aunque hoy luce menos probable.

En diálogo con Al Jazeera, Negar Mortazavi, investigadora del Centro de Política Internacional, consideró que las acciones de Washington reflejan “objetivos maximalistas”, reduciendo el margen de negociación. Según afirmó, desde Teherán “no están interesados en negociar con la administración Trump en los términos de rendición total que esta plantea”.

Venezuela, Irán y la cuestión energética

La captura de Maduro también reabrió el debate sobre el rol del petróleo venezolano en el mapa geopolítico. Analistas señalan que el control del crudo podría servir como amortiguador si un conflicto afecta el Estrecho de Ormuz, ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

El estrecho de Ormuz es un territorio estratégico para el comercio del petróleo y el gas. (Fuente: Cronista Departamento de Arte) Francisco Marotta

Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presidenta interina, sostuvo que Maduro sigue siendo el líder legítimo y acusó a Israel de colaborar en el operativo.

Un tablero en movimiento

Para Mortazavi, la situación no tendrá una resolución inmediata. Washington parecería privilegiar “demostraciones de fuerza rápidas” antes que compromisos militares prolongados. Abdi, en tanto, advirtió que cualquier paso en falso podría escalar la tensión entre Teherán, Washington e Israel.

En paralelo, Trump lanzó advertencias hacia Cuba, Groenlandia, México y Colombia, bajo la lógica de castigos en caso de “no portarse bien”, lo que amplía el mapa de frentes abiertos.