Mientras el debate global sigue girando en torno a las centrales nucleares tradicionales, el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles, un experimento sin precedentes avanza lejos de los reflectores.

Se trata de ITER, el ambicioso proyecto internacional que busca demostrar que la fusión nuclear puede convertirse en la fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada del futuro.

Tras más de dos décadas de diseño, pruebas y cooperación entre potencias mundiales, ITER acaba de superar una de las etapas más delicadas de toda su historia.

La construcción más ambiciosa de la historia

Ubicado en Cadarache, al sur de Francia, ITER no es una central eléctrica convencional. Es un gigantesco laboratorio diseñado para recrear en la Tierra el mismo proceso energético que ocurre dentro del Sol.

El corazón del sistema es un reactor experimental capaz de manejar condiciones extremas nunca antes alcanzadas por la ingeniería humana.

El avance reciente marca un punto de inflexión: comenzó el ensamblaje final de la cámara de vacío, el espacio donde se generará y controlará el plasma, una forma de materia que alcanzará 150 millones de grados Celsius, una temperatura muy superior a la del núcleo solar.

Los próximos avances del reactor nuclear ITER. (Fuente: ITER)

La cámara central del reactor, conocida como vacuum vessel, está compuesta por nueve enormes secciones de acero fabricadas con tolerancias milimétricas. Cada módulo pesa decenas de toneladas y, en conjunto, superan las 400 toneladas, lo que convierte a ITER en una de las estructuras científicas más pesadas y precisas jamás construidas.

El montaje requiere robots de alta precisión, sistemas láser y controles constantes, ya que una desviación mínima podría afectar la estabilidad del plasma. La instalación está a cargo de un consorcio industrial internacional, reflejo del carácter global del proyecto.

Cómo funciona el reactor que quiere cambiar la energía mundial

El objetivo de ITER es lograr que átomos ligeros de hidrógeno se fusionen, liberando enormes cantidades de energía. Para evitar que el plasma destruya el reactor, se utilizarán campos magnéticos ultrapotentes que lo mantendrán suspendido sin tocar ninguna superficie sólida.

Este proceso, llamado fusión nuclear, se diferencia radicalmente de la fisión utilizada en las centrales actuales. Sus principales ventajas son:

Cero emisiones de carbono

Sin residuos radiactivos de larga duración

Combustible prácticamente ilimitado

Menor riesgo de accidentes catastróficos

Por eso, muchos científicos la consideran la energía definitiva.

La ingeniería llevada al límite absoluto

Controlar una masa de plasma a temperaturas extremas exige una coordinación perfecta entre múltiples sistemas avanzados. ITER combinará:

Imanes superconductores gigantes

Sensores térmicos y magnéticos en tiempo real

Sistemas de contención y seguridad redundantes

Protocolos automáticos de apagado ante cualquier anomalía

La clave será mantener el plasma estable durante períodos prolongados, algo que hasta ahora solo se logró de forma limitada en reactores experimentales más pequeños.

Qué está en juego para el futuro energético del planeta

Si ITER demuestra que la fusión nuclear es viable a gran escala, el impacto sería histórico. Podría dar origen a reactores comerciales capaces de abastecer ciudades enteras sin contaminar y sin depender de recursos finitos. El modelo energético global cambiaría de forma irreversible.

Aunque ITER no producirá electricidad para la red, su éxito abriría el camino a una nueva generación de reactores que podrían operar durante décadas o siglos.