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El celular es uno de los objetos cotidianos más utilizados y, por lo tanto, uno de los más expuestos a la suciedad. Por eso, es importante saber cómo limpiar y desinfectar sin dañarlo.

Uno de los elementos de cuidado más utilizados es el alcohol, pero no todos cumplen la función de limpieza y desinfección necesaria. Hay unos porcentajes del producto que son ideales y otros que hay que evitar.

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Qué porcentaje de alcohol usar para limpiar y desinfectar el celular

Limpiar el celular con un paño humedecido en un desinfectante a base de alcohol, como el alcohol isopropílico al 70% o el alcohol etílico, es una de las opciones más recomendadas por los fabricantes de Samsung para las superficies de vidrio, cerámica y metal de determinados dispositivos Galaxy.

Apple, por su parte, permite utilizar toallitas con alcohol isopropílico al 70%, toallitas con alcohol etílico al 75% o toallitas desinfectantes para limpiar suavemente las superficies externas del iPhone.

La clave está en aplicar el producto sobre un paño adecuado, evitar el exceso de humedad y proteger los puertos y las aberturas del dispositivo.

Evita que el alcohol llegue a los altavoces, los micrófonos, el puerto de carga, la bandeja de la tarjeta SIM y otras aberturas.
Evita que el alcohol llegue a los altavoces, los micrófonos, el puerto de carga, la bandeja de la tarjeta SIM y otras aberturas.

Cómo limpiar el celular

  1. Apaga el celular y desconecta los cables: antes de comenzar, apaga el dispositivo y desconéctalo del cargador y de cualquier otro accesorio. Si tiene una funda, retírala para limpiar las superficies por separado.
  2. Utiliza un paño de microfibra: escoge un paño suave, limpio y que no deje pelusas, como los que se utilizan para limpiar lentes. Este material ayuda a retirar las huellas sin recurrir a superficies abrasivas que puedan rayar la pantalla.
  3. Humedece el paño, no el teléfono: aplica una cantidad moderada de producto sobre el paño o utiliza una toallita desinfectante compatible con el dispositivo. La superficie debe quedar ligeramente humedecida, nunca empapada.
  4. Limpia la pantalla y la parte posterior: pasa el paño suavemente por la pantalla, la parte trasera y los bordes, sin ejercer demasiada presión. Evita que el producto llegue a los altavoces, los micrófonos, el puerto de carga, la bandeja de la tarjeta SIM y otras aberturas.
  5. Deja que el dispositivo se seque: antes de volver a encenderlo o conectarlo a la corriente, asegúrate de que no queden restos de humedad. Si las instrucciones del fabricante indican un procedimiento adicional después de la desinfección, síguelo.

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Qué productos evitar a la hora de limpiar y desinfectar el celular

  • No uses blanqueadores ni lejía: Samsung indica expresamente que no se debe utilizar lejía para limpiar los dispositivos Galaxy. Apple también desaconseja los productos que contienen blanqueadores.
  • Evita el peróxido de hidrógeno: Apple recomienda no utilizar limpiadores que contengan esta sustancia para desinfectar el iPhone.
  • No rocíes el alcohol directamente sobre el celular: es preferible aplicarlo sobre un paño o utilizar una toallita compatible.
  • No sumerjas el teléfono en líquidos: la resistencia al agua de algunos modelos no significa que puedan sumergirse en productos de limpieza.
  • No utilices materiales abrasivos: las esponjas ásperas y otros elementos similares pueden rayar la pantalla o desgastar sus recubrimientos.
  • No uses aire comprimido: Samsung y Apple desaconsejan este método para limpiar sus dispositivos.

Diferencia entre limpiar y desinfectar

Es importante distinguir la diferencia entre limpiar y desinfectar. La limpieza ayuda a retirar las huellas, la grasa y la suciedad visible. Mientras que la desinfección busca reducir los microorganismos presentes en la superficie.