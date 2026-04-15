Los tipos de feriados más esperados por los trabajadores suelen ser los que caen lunes o viernes, ya que extienden el fin de semana y tienen más tiempo para descansar antes de volver a la rutina. Entre los feriados que tiene alcance nacional se encuentra el Día de la Liberación o Emancipación, que cae el viernes 19 de junio y que es de suma importancia para la historia de Estados Unidos. El 19 de junio se conmemora el día en el que se dio por terminada la esclavitud en Estados Unidos. El suceso histórico es que los soldados de la Unión llegaron al territorio de Texas para anunciar que los últimos esclavos afro estadounidenses finalmente serían liberados y que la guerra civil había terminado. Cuando esta fecha cae sábado, el feriado laboral se pasa para el viernes, y si llega a caer un domingo, para el lunes. De esta manera, siempre se cuenta con un fin de semana extendido para esta festividad. Muchas ciudades del país festejan esta fecha con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales. Asimismo, bancos y oficinas gubernamentales, y también ciertos negocios del sector privado estarán cerrados durante este día. El gobierno recuerda que en el caso de que necesiten extraer dinero, se podrá utilizar las unidades ATMs ya que operarán de manera rutinaria, así como también las aplicaciones bancarias o los sitios web de agencias oficiales. Para lo que resta del año están programados los siguientes feriados federales: