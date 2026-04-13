El estado de Massachusetts confirmó un nuevo fin de semana largo con motivo del Patriots’ Day 2026, que se celebrará el lunes 20 de abril. Se trata de un feriado oficial a nivel estatal que impacta en la actividad pública y en el funcionamiento de distintos servicios. Esta jornada conmemorativa recuerda el inicio de la independencia de Estados Unidos y cada año modifica la rutina laboral y educativa en el estado. Sin embargo, al no tratarse de un feriado federal, su alcance presenta diferencias según el sector. El Patriots’ Day se celebra el tercer lunes de abril y conmemora las batallas de Lexington y Concord, consideradas el inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Al ubicarse en lunes, el feriado configura automáticamente un fin de semana largo de tres días, lo que impacta tanto en la planificación de actividades como en la prestación de servicios estatales y locales. Además, es una de las fechas más relevantes dentro del calendario de Massachusetts, con eventos tradicionales y cambios en la dinámica habitual de la población. El feriado alcanza principalmente al sector público y educativo, que interrumpe sus actividades durante esa jornada. En cambio, otros sectores no están obligados a adherir al feriado, lo que genera diferencias en el funcionamiento general. Durante el Patriots’ Day, la actividad en Massachusetts se reduce principalmente en el ámbito estatal, mientras que el sector privado mantiene un esquema más flexible. Esto implica que trámites administrativos, servicios públicos y escuelas se ven interrumpidos, mientras que el comercio, el transporte y las actividades privadas pueden continuar sin modificaciones obligatorias. Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar previamente el funcionamiento de cada servicio, ya que el alcance del feriado depende del tipo de institución y su jurisdicción.