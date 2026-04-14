El calendario de abril trae una pausa clave en la actividad laboral dentro de una de las jurisdicciones más importantes de Estados Unidos. Se trata de un feriado que, si bien no es nacional, impacta directamente en el funcionamiento administrativo y puede generar un fin de semana largo para muchos trabajadores. Este jueves 16 de abril se celebra el Día de la Emancipación, un feriado legal en Washington D.C. que conmemora un hecho histórico fundamental en el país. Esta fecha recuerda la abolición de la esclavitud en Washington D.C. en 1862, cuando miles de personas fueron liberadas antes de que la medida se extendiera al resto del territorio estadounidense. Con el paso del tiempo, la jornada fue reconocida oficialmente como feriado en el distrito y hoy se mantiene como una fecha de gran valor histórico y cultural. Al caer jueves, este feriado abre la posibilidad de un descanso extendido. En muchos casos, el viernes se convierte en jornada reducida o día puente, lo que permite configurar un esquema de varios días consecutivos de descanso. Al tratarse de un feriado oficial en Washington D.C.: