El Gobierno Nacional de Colombia oficializó el pasado mayo 2025 un aumento del 7% en los sueldos de la Fuerza Pública, medida que impacta tanto a las Fuerzas Militares -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- como a la Policía Nacional. Este incremento ya está en vigencia y continuará aplicándose durante febrero, beneficiando a miles de oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes en todo el país. La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, que establece la escala gradual porcentual de los salarios en función del sueldo base de un general. Así, cada rango recibe una remuneración determinada por un porcentaje de esa asignación. Con el ajuste, los ingresos de los uniformados de la Policía Nacional se distribuyen de acuerdo con el rango, siendo el general el que recibe la asignación más alta. En promedio, los salarios para febrero de 2026 quedaron de la siguiente manera: General: $30.380.009Mayor general: $22.756.645Brigadier general: $20.372.113Coronel: $15.736.402Teniente coronel: $9.143.694Mayor: $4.477.747Capitán: $3.684.989Teniente: $3.218.909Subteniente: $2.845.907Sargento mayor: $3.202.367Sargento primero: $3.171.108Sargento viceprimero: $2.490.443Sargento segundo: $2.275.647Cabo primero: $2.104.911Cabo segundo: $2.040.492Comisario: $5.191.059Subcomisario: $4.407.683Intendente jefe: $4.196.191Intendente: $3.983.234Subintendente: $3.183.010Patrullero: $2.495.458Agente con más de 10 años: $1.850.736Agente entre 5 y 10 años: $1.805.053Agente con menos de 5 años: $1.533.302 Desde 2023, coroneles y generales cuentan con una prima adicional del 16,5% sobre su salario base, un beneficio que continúa vigente en febrero de 2026. Esta medida busca reconocer la trayectoria y responsabilidad de los altos mandos dentro de la estructura militar y policial. El incremento de mayo de 2025 representa un alivio económico en un contexto de inflación y encarecimiento del costo de vida. Al mismo tiempo, fortalece la motivación de quienes integran la Fuerza Pública y garantiza que la remuneración esté en sintonía con las exigencias del servicio. Este 2026, el Gobierno ya confirmó que el aumento estará ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más un 1,9%, lo que mantendrá la actualización salarial en línea con la economía nacional.