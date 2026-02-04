Las autoridades señalaron que el distrito apunta a fortalecer la economía local y posicionar al país como referente global del oro.

Las autoridades urbanas anunciaron un proyecto ambicioso que transformará el paisaje comercial y turístico de la ciudad: la construcción de una calle pavimentada con oro dentro de un nuevo distrito destinado al comercio del metal precioso.

Este desarrollo forma parte del recientemente lanzado Dubai Gold District, un espacio que agrupará a más de mil tiendas especializadas en oro, joyería, perfumería, cosmética y productos de lujo, con la meta de consolidar a la ciudad como un epicentro mundial del comercio del oro.

El proyecto fue presentado oficialmente por las autoridades locales y promotores del distrito, quienes destacaron el valor simbólico del oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad.

¿Qué es el Dubai Gold District y qué lo hace especial?

El Dubai Gold District es un nuevo desarrollo urbano creado para consolidar todas las actividades relacionadas con el oro y la joyería en un solo lugar. La zona está concebida como un centro global para la venta de oro, comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios asociados.

Las autoridades señalaron que el distrito apunta a fortalecer la economía local y posicionar al país como referente global del oro. Dubai Media Office

Este distrito forma parte de un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, conocido por su tradicional mercado de oro, donde se han operado intercambios de metales preciosos durante décadas. La iniciativa busca fusionar esa tradición con infraestructura moderna para reforzar el estatus de la ciudad como destino líder en comercio de oro.

La calle pavimentada con oro: símbolo de lujo e innovación

La Gold Street —así ha sido bautizada la vía pavimentada con oro— se posiciona como la característica emblemática del distrito. Aunque todavía no se han divulgado datos técnicos completos ni una fecha exacta de inauguración, las autoridades han confirmado que la calle será construida “utilizando elementos de oro” y funcionará como una atracción distintiva dentro del entorno comercial.

La calle pavimentada con oro será el ícono del nuevo distrito y una de sus principales atracciones urbanas.

Más allá de su valor simbólico, esta calle pretende actuar como un ícono que combine el patrimonio cultural ligado al oro con la innovación arquitectónica, celebrando la importancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad.

Más de 1.000 tiendas y un ecosistema comercial global

Una de las fortalezas del Dubai Gold District es su amplia oferta de tiendas y servicios. El espacio reunirá a más de 1000 minoristas especializados en categorías como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Entre las marcas que se esperan figuran grandes nombres regionales e internacionales, con tiendas insignia que reforzarán la diversidad del distrito.

Turismo de lujo y comercio internacional: la clave del nuevo distrito dorado

Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro.