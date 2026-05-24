EE.UU. permite el ingreso sin visa a los extranjeros que posean esta autorización obligatoria. (Fuente: Representación recreada con IA)

Viajar a Estados Unidos sin visa es posible, pero no es una medida nueva ni abierta a todos los extranjeros. Se trata de un sistema específico llamado Visa Waiver Program (VWP), que permite a ciudadanos de determinados países ingresar al territorio estadounidense sin necesidad de una visa tradicional.

Este mecanismo funciona a través de una autorización previa conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization), que debe ser aprobada antes del viaje. Sin embargo, no reemplaza el pasaporte ni garantiza el ingreso automático al país.

Aunque suele generar confusión, este sistema no implica la eliminación de la visa ni un cambio general en la política migratoria de Estados Unidos, sino una excepción limitada a ciertos viajeros que cumplen requisitos muy específicos.

Qué es el Visa Waiver Program y cómo permite viajar sin visa a Estados Unidos

El Visa Waiver Program es un acuerdo del gobierno de Estados Unidos que permite a ciudadanos de países autorizados ingresar por turismo, negocios o tránsito sin tramitar una visa tradicional. Para conocer la lista completa de los 42 países autorizados, el usuario puede acceder al sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Actualmente, solo los ciudadanos de países incluidos en el programa pueden acceder a este beneficio, siempre que cumplan condiciones estrictas. Entre ellas, realizar estadías de hasta 90 días y contar con pasaporte electrónico válido.

Este sistema no elimina los controles migratorios, ya que la admisión final siempre depende del oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada.

El Visa Waiver Program permite ingresar a Estados Unidos sin visa a ciudadanos 42 países específicos. (Fuente: iStock)

Qué es la ESTA y por qué es obligatoria para ingresar sin visa

La ESTA es una autorización electrónica que deben obtener los viajeros antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program. No es una visa, sino un permiso de viaje que se solicita de forma online y debe ser aprobado previamente.

Entre sus principales características se encuentran:

Es obligatoria para ciudadanos de países del VWP

Se asocia directamente al pasaporte del viajero

Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito

Tiene una validez limitada (generalmente hasta 2 años o hasta el vencimiento del pasaporte)

Aunque la ESTA es un requisito indispensable para embarcar, su aprobación no garantiza la entrada al país, ya que la decisión final la toma el oficial de migración en Estados Unidos.

Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin visa y cuáles son los requisitos

El ingreso sin visa solo está disponible para ciudadanos de países que forman parte del Visa Waiver Program. No aplica para todos los extranjeros, sino únicamente para una lista específica de naciones aprobadas por el gobierno estadounidense.

El ingreso final siempre depende del oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para poder utilizar este sistema, los viajeros deben cumplir con condiciones como:

Tener un pasaporte electrónico vigente

Solicitar y obtener la aprobación de la ESTA antes del viaje

Viajar por turismo, negocios o tránsito

Permanecer un máximo de 90 días en el país

En caso de no cumplir con estos requisitos, el viajero debe tramitar una visa tradicional, como la B1/B2 para turismo o negocios. Este sistema mantiene el control migratorio sin eliminar la necesidad de visas para la mayoría de los países del mundo.