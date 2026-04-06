La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada y luego realizar el protocolo necesario para determinar la admisión al país. En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son los cuidados que todos los viajeros deben tener para preservar la validez de este permiso, pues su vigencia no será suficiente si no cumple con ciertos estándares básicos de presentación. De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las visas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte donde fueron emitidas o que evidencien daños severos, perderán automáticamente su validez independientemente de cuánta vigencia quede por delante. “Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se afirma. Un ejemplo de esto es que la página de visas sufra un desgarro o que se intenté remover este documento cuando el pasaporte en el que se encuentra venció para colocarlo en el nuevo ejemplar. Esta práctica está totalmente prohibida. La instrucción para quienes disponen de un nuevo pasaporte cuando el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita un nuevo visado en el pasaporte actual. La visa americana debe utilizarse únicamente para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que avala podrán automáticamente en peligro su durabilidad. Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados también es esencial para preservar el documento y poder volver a utilizarlo, dado que si se exceden estos períodos la visa se anula debido a que su portador se encontrará fuera de estatus. En estos casos, ya no será válida para viajar.