México es uno de los países latinoamericanos más ricos en cuanto a los depósitos de oro. Actualmente, la transformación económica que enfrenta podrían posicionarlo como una nueva potencia aurífera de la región, conforme a los datos más recientes divulgados. Tanto la infraestructura como la inversión en tecnología están facilitando este crecimiento. Las proyecciones indican que, si se mantiene este ritmo, el país podría liderar en la producción de oro en un futuro cercano. El megayacimiento de México se diferencia por contar con reservas que garantizan operaciones por, al menos, dos décadas más. De esta forma, se generarán nuevas oportunidades de empleo para miles de personas y se esperan producir ingresos que superan los 1,900 millones de dólares anuales. Además de oro, esta cifra abarca también plata y otros recursos naturales, lo que posiciona al sitio como una de las minas más productivas del continente americano. En el ámbito de la minería en México, la mina de oro más grande del país, situada en el corazón de Zacatecas, ha transformado de manera significativa el panorama nacional. Desde su inicio en 2010, esta operación se ha consolidado como el motor principal de la producción aurífera del país, contribuyendo con casi el 30% de todo el oro en México. El oro mexicano cumple un rol estratégico en la industria electrónica, los conectores de precisión y el desarrollo científico, además de su valor como reserva financiera global. Este recurso posiciona a México dentro del mapa económico internacional por su potencial minero. El principal desafío es transformar esta riqueza en desarrollo económico sostenible. Para ello, el país debe mejorar su modelo extractivo, fortalecer regulaciones y asegurar una mayor participación en los beneficios generados por la minería. La minería del oro también implica costos ambientales relevantes. El uso intensivo de químicos y la remoción de grandes volúmenes de roca generan impactos en el agua, el suelo y la biodiversidad. Aunque Newmont Corporation sostiene que opera con estándares internacionales, persisten cuestionamientos sobre el impacto ecológico a largo plazo. El crecimiento dependerá de cómo se gestione y distribuya la riqueza minera en el país.