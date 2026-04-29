La cadena Costco confirmó que suspenderá sus operaciones en todo el país durante una jornada específica de mayo, generando dudas entre quienes dependen de sus compras habituales. Esta decisión no responde a una crisis ni a cambios estructurales, sino a una política interna que la distingue de otros gigantes del retail: respetar determinados feriados con cierre total de estas tiendas. El cierre de Costco en Estados Unidos está previsto para el lunes 25 de mayo, en coincidencia con el Memorial Day, una de las fechas más importantes del calendario federal. Durante esa jornada, gran parte de las instituciones públicas y privadas interrumpen sus actividades, incluyendo bancos, oficinas gubernamentales y mercados financieros. Sin embargo, no todas las cadenas comerciales siguen esta práctica, lo que hace que la decisión de Costco destaque frente a competidores que continúan operando con normalidad. A diferencia de otras empresas del sector, la compañía mantiene una política estricta de cierres en días clave, lo que implica que ninguna de sus sucursales estará disponible durante ese día. La actividad se retomará con normalidad al día siguiente. El modelo de la empresa contempla varios cierres a lo largo del año, incluso en fechas que no siempre son consideradas feriados obligatorios en todo el país. Entre los principales días en los que Costco cierra sus tiendas se encuentran: Este esquema posiciona a la cadena como una de las más estrictas en cuanto a pausas operativas dentro del sector minorista.