En Florida, conducir sin tramitar la licencia de conducir a tiempo puede convertirse en un delito penal. La ley estatal establece que cualquier persona que maneje un vehículo en una vía pública sin una licencia válida emitida por una autoridad competente puede enfrentar cargos criminales y penas de cárcel. La normativa indica que quienes no obtengan la licencia de conducir cuando corresponde —o conduzcan sin una válida— podrían enfrentar hasta 60 días de cárcel en el primer caso. La sanción forma parte de las disposiciones del estatuto 322.03 de Florida, que regula quién puede operar vehículos en carreteras del estado. La legislación de Florida establece que ninguna persona puede conducir un vehículo motorizado en una carretera estatal sin una licencia válida. Esto incluye cualquier espacio abierto al tránsito público, incluso si se trata de propiedades privadas con acceso vehicular. Conducir sin licencia válida se clasifica como delito y las penas dependen de los antecedentes del conductor: La ley define una licencia válida como el documento emitido por un estado que autoriza legalmente a una persona a conducir en carreteras públicas, conforme a la normativa federal y estatal. Las autoridades de Florida establecen que cualquier persona que se convierta en residente del estado debe obtener una licencia local dentro de un plazo determinado. No hacerlo puede derivar en sanciones si conduce un vehículo. Se considera residente a quien cumpla alguno de estos criterios: Una vez que una persona adquiere residencia en Florida, la ley exige: Las solicitudes de licencia deben realizarse en persona en oficinas autorizadas, donde el solicitante puede ser sometido a un examen visual y, en algunos casos, pruebas adicionales de conducción o conocimiento.