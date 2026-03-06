El Departamento de Licencias del Estado de Washington especifica a través de su sitio web oficial cuál es el requisito obligatorio que deben cumplir todos los residentes de 70 años o más que deseen actualizar su licencia de conducir. El estado fija condiciones diferenciales para quienes pertenezcan a este grupo etario, específicamente relacionadas con la modalidad en la que deben gestionar el trámite para que se autorice la emisión del carnet. Si bien Washington brinda a sus residentes la alternativa de actualizar su carnet de conducir online, por correo, en persona o por teléfono, quienes tengan 70 años o más sólo están habilitados a realizar la gestión de forma presencial en una oficina de licencias. Si la gestión intenta efectuarse a través de otra vía, no podrán actualizar su documento. “Se prefieren citas previas, pero no son obligatorias. Haremos todo lo posible para atender a los clientes que solo pueden llegar sin cita”, indican las autoridades. Aquellos carnets de conducir caducados hace más de 8 años ya no serán elegibles para la renovación. Cuando este plazo se supere, se deberá efectuar la gestión desde cero, como si nunca se hubiera solicitado en primer lugar.