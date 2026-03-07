La Green Card se acelera para miles de inmigrantes en Estados Unidos luego de que el Gobierno eliminara un requisito obligatorio del proceso. A partir de este cambio, todas estas solicitudes de residencia permanente podrán avanzar sin presentar un documento que antes era exigido, lo que simplifica el trámite para quienes buscan ajustar su estatus migratorio. La medida sigue vigente en 2026 y fue aplicada por el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), que eliminó un requisito sanitario dentro del proceso para obtener la Green Card mediante el ajuste de estatus. El Gobierno eliminó la obligación de demostrar la vacunación contra COVID-19 dentro del examen médico migratorio exigido para solicitar la residencia permanente. Desde el 22 de enero de 2025, el USCIS confirmó que los solicitantes ya no deben presentar prueba de esa vacuna en el examen médico incluido en la solicitud de residencia. Además, la agencia aclaró que: El cambio aplica a todas las solicitudes de ajuste de estatus para obtener la Green Card dentro de Estados Unidos que deban presentar el examen médico migratorio. Esto significa que los solicitantes: Aunque el requisito de COVID-19 fue eliminado, el examen médico migratorio continúa siendo obligatorio y los solicitantes todavía deben cumplir con otros requisitos de salud y vacunación establecidos por las normas migratorias federales para completar el proceso de residencia permanente.