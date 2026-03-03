En plena temporada escolar, las cámaras de velocidad en Florida reactivaron una discusión que crece entre conductores y legisladores. Miles de automovilistas comenzaron a recibir multas de USD 100 en zonas escolares aun cuando las luces amarillas intermitentes no estaban encendidas, lo que generó sorpresa y reclamos en distintos condados del estado. La normativa vigente permite que el control automatizado funcione sin que exista una advertencia luminosa activa. Para muchos residentes, ese detalle cambió por completo la interpretación de cómo deben circular en una school zone. La ley estatal que habilita estos dispositivos entró en vigor en 2024 y dio luz verde a los municipios para instalar sistemas automáticos en áreas escolares. Condados como Miami-Dade County fueron de los primeros en implementarlos de manera masiva. El punto central de la norma es que el límite reducido no depende de que las luces amarillas estén encendidas. Lo que determina la vigencia del control es la señalización fija que identifica la zona escolar y el horario oficial establecido. Durante los períodos definidos por cada distrito educativo —generalmente ingreso y salida de estudiantes— la velocidad máxima desciende a 15 millas por hora (24 km/h). Si un vehículo supera ese límite, el sistema captura la infracción y se emite automáticamente la sanción. Las autoridades insisten en que la señal vertical permanente es suficiente para advertir al conductor. La ausencia de luces intermitentes, según la interpretación oficial, no invalida la multa. El aspecto más controversial es el carácter automático de la penalidad. Cada infracción detectada implica una multa de USD 100, enviada directamente al titular del vehículo registrado. Muchos automovilistas argumentan que, sin luces activas, se genera la percepción de que rige el límite habitual de la vía. Esa confusión, aseguran, explica el incremento de sanciones fuera de los momentos más evidentes de movimiento estudiantil. Datos divulgados por autoridades locales muestran que una porción relevante de las infracciones se produce en horarios que no coinciden exactamente con la entrada o salida tradicional, lo que profundiza el debate sobre la claridad del sistema. Desde las oficinas del orden público, en cambio, remarcan que el objetivo es reforzar la seguridad vial en escuelas y reducir riesgos en áreas donde circulan menores.