Una nueva normativa obligará a miles de conductores a cumplir con requisitos más estrictos antes de poder completar un trámite clave ante las autoridades de transporte. La decisión ya fue comunicada por funcionarios locales y responde a una actualización administrativa que modifica los controles para el registro inicial de vehículos, lo que podría afectar a residentes, concesionarios y compradores. A partir de este jueves 5 de marzo, quienes quieran realizar el registro de un vehículo en Texas por primera vez deberán demostrar su ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país antes de completar el proceso ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). El cambio implica que ya no será suficiente presentar una prueba de residencia dentro del condado. Desde ahora, las autoridades exigirán documentación oficial que confirme la situación migratoria del solicitante. Entre los documentos que podrían solicitarse se encuentran: Además, la información será verificada electrónicamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de que se emitan las placas o el título del vehículo. La nueva política no solo afecta a los conductores. Comerciantes y distribuidores de automóviles anticipan que el cambio podría generar un impacto directo en la economía del sector automotor. Los concesionarios advierten que, si un comprador no puede demostrar su estatus migratorio legal, el vehículo no podrá registrarse, lo que en la práctica impediría completar la venta. Esto genera incertidumbre tanto entre vendedores como entre potenciales clientes. En regiones cercanas a la frontera, algunos empresarios temen que los compradores opten por adquirir sus vehículos en otros estados con menos requisitos administrativos, lo que podría trasladar ventas y recaudación fiscal fuera de Texas. Las autoridades confirmaron que el cambio se aplicará primero a quienes realicen trámites iniciales de registro y título de vehículos. En cambio, los conductores que solo necesiten renovar su registro actual tendrán un período de adaptación. Según lo previsto, quienes ya poseen placas registradas contarán con tiempo adicional para adecuarse a las nuevas reglas antes de que la exigencia sea obligatoria para todos.