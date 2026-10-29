Cuando la paternidad no se establece legalmente, el niño se anota con el apellido de la madre.

El Departamento de Servicios para la Infancia de Indiana explica a todos los padres del estado cuáles son las responsabilidades, beneficios y consecuencias de establecer la paternidad cuando se tiene un hijo y qué sucede si esta categoría legal no se adquiere.

Una de las repercusiones más directas está relacionada con el apellido del bebé: si la paternidad no está establecida por casamiento, por completar un Paternity Affidavit -declaración jurada de paternidad- o, en su defecto, por una orden judicial, el niño sólo será registrado con el apellido de la madre.

Cómo se establece la paternidad para que el niño lleve ambos apellidos

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, se presumirá de manera automática que un hombre es el padre legal del niño cuando:

Él y su esposa estén casados al momento del nacimiento

El niño nazca dentro de los 300 días posteriores a que el matrimonio haya llegado a su fin

Si esto no sucede, es necesario completar un Paternity Affidavit o pedir una orden judicial.

Los hijos sólo serán anotados con el apellido de la madre cuando la paternidad no esté establecida. Freepik

Qué es un Paternity Affidavit

“Una declaración jurada de paternidad es un documento legal que permite a un hombre y a una mujer declarar, bajo pena de perjurio, que el hombre es el padre biológico de un niño ”, se explica.

En este documento se establece la paternidad, derechos y responsabilidades sin necesidad de que exista una orden judicial.

El plazo para completarla en el hospital es dentro de las 72 horas desde el nacimiento del niño o en cualquier momento antes de que el niño se emancipe, pero en este caso tendrá que rellenarse en el departamento de salud local.

Cuando se complete un Paternity Affidavit, las autoridades añadirán el nombre del padre al certificado de nacimiento.

Responsabilidades de completar un Paternity Affidavit

Las autoridades especifican que, al establecer la paternidad, se adquieren los siguientes derechos y responsabilidades:

El padre puede colocar su apellido en el certificado de nacimiento del niño

Tiene derecho a pasar tiempo con su hijo de acuerdo con las Indiana Parenting Time Guidelines , a no ser que la corte determine lo contrario

Debe brindar apoyo económico y médico al niño

Firmar un Paternity Affidavit es voluntario y para que tenga validez debe ser completado por ambos padres.

Orden judicial: quién puede solicitarla y qué sucederá

Es importante considerar que la paternidad también puede establecerse mediante una orden judicial. En estos casos, cualquiera de los progenitores del niño puede realizar una demanda y será el tribunal quien evalúe la situación.

“En la audiencia, las partes pueden acordar la paternidad sin el beneficio de pruebas genéticas, solicitar pruebas genéticas para determinar la paternidad, o el tribunal puede revisar pruebas y decidir si debe establecerse la paternidad”, se indica.