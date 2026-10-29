Conoce cómo identificar dispositivos desconocidos conectados a tu WiFi, expulsarlos de la red y evitar que vuelva a suceder.

Una conexión a internet más lenta de lo habitual puede ser una señal de que existen dispositivos desconocidos conectados a tu red WiFi. Aunque esto no siempre significa que alguien esté usando el servicio sin autorización, existen formas sencillas de comprobarlo.

A través de la configuración del router es posible identificar qué dispositivos están conectados, bloquear aquellos que no se reconocen y adoptar medidas de seguridad para evitar que vuelvan a acceder a la red.

¿Cómo saber si alguien más está conectado a tu internet?

De acuerdo con el sitio oficial de Digital Trends, una de las formas más efectivas de comprobarlo es revisar la lista de dispositivos conectados al router. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Abrir el navegador desde un dispositivo conectado a la red.

Ingresar a la página de administración del router.

Introducir las credenciales de administrador del router.

Buscar una sección denominada “Dispositivos conectados”, “Wireless Status” o “DHCP Client List”.

Revisar los nombres, direcciones IP y direcciones MAC de los dispositivos registrados.

Comparar la información con los celulares, computadoras, televisores y otros equipos del hogar.

Una conexión a internet más lenta de lo habitual puede ser una señal de que existen dispositivos desconocidos conectados a tu red WiFi. Aunque esto no siempre significa que alguien esté usando el servicio sin autorización, existen formas sencillas de comprobarlo. Shutterstock

¿Qué se tiene que hacer para expulsarlos de la conexión?

Existen dos formas de expulsar dispositivos desconocidos de una red WiFi:

Cambiar la contraseña.

Bloquear el dispositivo desde la configuración del router.

El primero es el más recomendable, ya que impide que una persona continúe usando una contraseña que ya conoce.

Ingresar al panel de administración del router.

Buscar la sección de configuración de WiFi o seguridad inalámbrica.

Seleccionar la opción para modificar la contraseña de la red.

Establecer una nueva clave segura y guardar los cambios.

Volver a conectar únicamente los dispositivos autorizados utilizando la nueva contraseña.

Cuando se cambia la contraseña, los dispositivos conectados mediante la clave anterior pierden automáticamente el acceso y deben ingresar las nuevas credenciales.

Otra alternativa consiste en utilizar las funciones de bloqueo de dispositivos o filtrado de direcciones MAC. Sin embargo, este método no garantiza una protección definitiva, porque las direcciones MAC pueden modificarse o suplantarse.

¿Cómo evitar que se vuelvan a conectar?

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), se recomienda adoptar distintas medidas de seguridad: